Зеленский объяснил "боязнью" России отказ лидеров Запада приезжать на "Крымскую платформу"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидеры многих западных стран не приехали на так называемую "Крымскую платформу", так как якобы боятся России.

"Многие лидеры очень боятся, я даже не хочу говорить, кто боится <...> Но на "Крымскую платформу", вы же понимаете, всех этих лидеров мы позвали. Поэтому боятся, боятся Россию. И это правда, Европа боится Россию. Это нужно признать, и это нормально", — сказал глава Незалежной в эфире телеканала "Украина".

Зеленский добавил, что "Крымская платформа" не закончится одним форумом и должна работать ежедневно.

Ранее украинский президент заявил, что вопрос "возвращения" Крыма будет обсуждаться на саммите "Крымская платформа", который состоится 23 августа. Политик анонсировал, что на мероприятии будет представлено около 30 стран мира. К участию в саммите Киев пригласил США, Великобританию, Канаду, Турцию и страны Евросоюза. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" очередным шабашем, на котором Запад будет продолжать "пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".