Хоры по всей стране исполнили гимн ко Дню флага России

Хоры по всей России приняли участие в акции, посвящённой Дню Государственного флага РФ 22 августа. При этом в мероприятиях принимали участие не только профессиональные музыкальные коллективы, но и любительские.

Всего в акции поучаствовало более 200 хоровых коллективов со всей страны. Многие хористы были одеты в национальные костюмы, а видео с исполнением гимна снимались в исторических местах. Таким образом хоры отдали дань российскому триколору, который символизирует могущество страны и величие народа.