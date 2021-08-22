Хоры по всей стране исполнили гимн ко Дню флага России
Многие участники мероприятий были одеты в национальные костюмы, а видео с исполнением гимна снимались в исторических местах.
Хоры по всей страны исполнили гимн ко Дню Государственного флага России. Видео предоставлено Лайфу
Хоры по всей России приняли участие в акции, посвящённой Дню Государственного флага РФ 22 августа. При этом в мероприятиях принимали участие не только профессиональные музыкальные коллективы, но и любительские.
Всего в акции поучаствовало более 200 хоровых коллективов со всей страны. Многие хористы были одеты в национальные костюмы, а видео с исполнением гимна снимались в исторических местах. Таким образом хоры отдали дань российскому триколору, который символизирует могущество страны и величие народа.
Ранее Лайф рассказывал, что активисты Общероссийского народного фронта отпраздновали День Российского флага масштабными акциями во многих регионах страны. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье принял участие в церемонии поднятия флага на Поклонной горе. К слову, ранее там развернули гигантский триколор. Также глава государства встретился с представителями партии "Единая Россия". Мероприятие завершилось исполнением хором песни про флаг.
Комментариев: 0