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    В США рассказали, какие преимущества получит Россия из-за глобального потепления

    По словам американского эксперта, с годами "аппетит" РФ в Арктике будет усиливаться и Вашингтон должен принять это во внимание.

    22 августа, 19:55

    Фото © Pixabay

    Уникальное географическое положение обеспечит России преимущество при освоении Арктики из-за глобального потепления. Об этом написал военный специалист Калеб Ларсон в статье, опубликованной в журнале The National Interest.

    По словам Ларсона, северные морские пути из-за изменения климата будут всё больше освобождаться ото льда, что сделает навигацию российских кораблей более удобной. Кроме того, эксперт считает, что РФ получит доступ к минеральным ресурсам на удалённых северных территориях. Сегодня их добыча осложняется тяжёлыми погодными условиями.

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    Путин назвал безосновательными опасения США из-за милитаризации Арктики

    С годами "аппетит" России в Арктике будет усиливаться, и США должны принять это во внимание, заключил автор статьи.

    Ранее в ООН представили устрашающие прогнозы по климату на ближайшее будущее.

    Авторы
    Юлия Коновалова
    Юлия Коновалова

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