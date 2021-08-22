В США рассказали, какие преимущества получит Россия из-за глобального потепления

Уникальное географическое положение обеспечит России преимущество при освоении Арктики из-за глобального потепления. Об этом написал военный специалист Калеб Ларсон в статье, опубликованной в журнале The National Interest.

По словам Ларсона, северные морские пути из-за изменения климата будут всё больше освобождаться ото льда, что сделает навигацию российских кораблей более удобной. Кроме того, эксперт считает, что РФ получит доступ к минеральным ресурсам на удалённых северных территориях. Сегодня их добыча осложняется тяжёлыми погодными условиями.