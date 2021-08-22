Зеленский рассказал о "бронежилете" для Украины против "Северного потока – 2"
По словам лидера Незалежной, страна ожидает более предметных шагов от Европы и США.
Фото © ТАСС / Яковлева Ирина
Киев желает получить от Запада конкретные гарантии защиты от последствий ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина".
"Должен быть бронированный жилет для Украины, потому что в ином случае мы просто не примем это никогда. Это не про деньги, точнее, не только про экономические компенсации. Это гарантии энергетической безопасности, объёма транзита, объёма для общества", — объяснил лидер Незалежной.
По словам Зеленского, от Европы и США нужны конкретные гарантии энергобезопасности Украины. Лишь слова и обращения тут не смогут помочь.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Северный поток – 2" не должен использоваться как оружие, в противном случае Германия будет выступать за введение новых антироссийских санкций.
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