Зеленский рассказал о "бронежилете" для Украины против "Северного потока – 2"

Киев желает получить от Запада конкретные гарантии защиты от последствий ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина".

"Должен быть бронированный жилет для Украины, потому что в ином случае мы просто не примем это никогда. Это не про деньги, точнее, не только про экономические компенсации. Это гарантии энергетической безопасности, объёма транзита, объёма для общества", — объяснил лидер Незалежной.

По словам Зеленского, от Европы и США нужны конкретные гарантии энергобезопасности Украины. Лишь слова и обращения тут не смогут помочь.