В МИД увидели шанс договориться с ЕС о признании ковидных сертификатов
Москва не хочет, чтобы в этом вопросе присутствовал политический момент, отметил замглавы ведомства Александр Грушко.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Переговоры России и Евросоюза о признании сертификатов о вакцинации идут ни шатко ни валко, но Москва рассчитывает, что консультации приведут к искомому результату. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Ни шатко ни валко (идут переговоры с ЕС. — Прим. ред.). Тем не менее мы рассчитываем на то, что проблема взаимопризнания будет урегулирована достаточно оперативно, если, конечно, не вмешается политика", — отметил он в интервью газете "Коммерсант".
Грушко подчеркнул, что все должны быть заинтересованы в том, чтобы граждане РФ и ЕС не были обложены дополнительными обременениями при взаимных поездках, в частности чтобы туристы не были лишены возможности посещать музеи, театры, ходить в кафе и рестораны. По оценке дипломата, несмотря на наличие ряда непростых технических моментов, у Москвы и ЕС есть все шансы договориться.
Как отметил Грушко, российская сторона не хочет, чтобы в процессе взаимного признания сертификатов присутствовал политический момент, как он виден в истории, связанной с сертификацией самих вакцин от ковида, "где фактор политического торможения, к сожалению, играет со стороны ЕС очевидно негативную роль".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва ведёт с ЕС предметный и профессиональный разговор о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Он также подчёркивал, что Россия надеется, что Еврокомиссия ускорится в вопросе обсуждения с РФ взаимного признания данных сертификатов.
Комментариев: 0