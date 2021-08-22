В МИД увидели шанс договориться с ЕС о признании ковидных сертификатов

Переговоры России и Евросоюза о признании сертификатов о вакцинации идут ни шатко ни валко, но Москва рассчитывает, что консультации приведут к искомому результату. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Ни шатко ни валко (идут переговоры с ЕС. — Прим. ред.). Тем не менее мы рассчитываем на то, что проблема взаимопризнания будет урегулирована достаточно оперативно, если, конечно, не вмешается политика", — отметил он в интервью газете "Коммерсант".

Грушко подчеркнул, что все должны быть заинтересованы в том, чтобы граждане РФ и ЕС не были обложены дополнительными обременениями при взаимных поездках, в частности чтобы туристы не были лишены возможности посещать музеи, театры, ходить в кафе и рестораны. По оценке дипломата, несмотря на наличие ряда непростых технических моментов, у Москвы и ЕС есть все шансы договориться.

Как отметил Грушко, российская сторона не хочет, чтобы в процессе взаимного признания сертификатов присутствовал политический момент, как он виден в истории, связанной с сертификацией самих вакцин от ковида, "где фактор политического торможения, к сожалению, играет со стороны ЕС очевидно негативную роль".