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    Названа самая полезная ягода в борьбе со старением

    Её рекомендуется употреблять не более 100 граммов в день и хранить только в замороженном виде.

    22 августа, 18:22
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Врачи считают голубую жимолость важной для работы сердца ягодой. Высокий уровень содержания антиоксидантов, витаминов и микроэлементов делает её одним из самых полезных для иммунитета растений — свойства голубой жимолости прокомментировал для РБК доктор медицинских наук Владимир Подхомутников.

    "Есть у жимолости ещё одно качество — витамин К, который содержится в жимолости в суточной дозе и обеспечивает максимальное усвоение кальция. Другой важный момент заключается в наличии в жимолости калия и магния. Комбинация этих двух микроэлементов обеспечивает хорошую ритмическую работу сердца", — уточнил кардиолог.

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    Употребление ягоды также помогает в борьбе с бактериями, вызывающими заражение крови или перитонит. Подхомутников отметил, что ягоду следует хранить в замороженном виде, а кипячение голубая жимолость переносит очень плохо, поэтому при приготовлении варенья лучше следить за температурой.

    Из-за количества антиоксидантов ягода помогает замедлить старение организма, попутно благотворно влияя на состояние мозга, сердца, печени и сосудов. При этом по антиокислительному эффекту жимолость в несколько раз опережает ежевику, клубнику, малину, клюкву и чернику, которые считаются лучшими антиоксидантами. Больше всего антиоксидантов содержится в отечественном сорте жимолости "Золушка".

    Ранее диетолог рассказала, как организовать режим питания по "правилу экватора" и какие результаты это даст. Специалист перечислила, какие продукты необходимо употреблять в рамках этого полезного принципа.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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