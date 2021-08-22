Названа самая полезная ягода в борьбе со старением

Врачи считают голубую жимолость важной для работы сердца ягодой. Высокий уровень содержания антиоксидантов, витаминов и микроэлементов делает её одним из самых полезных для иммунитета растений — свойства голубой жимолости прокомментировал для РБК доктор медицинских наук Владимир Подхомутников.

"Есть у жимолости ещё одно качество — витамин К, который содержится в жимолости в суточной дозе и обеспечивает максимальное усвоение кальция. Другой важный момент заключается в наличии в жимолости калия и магния. Комбинация этих двух микроэлементов обеспечивает хорошую ритмическую работу сердца", — уточнил кардиолог.

Употребление ягоды также помогает в борьбе с бактериями, вызывающими заражение крови или перитонит. Подхомутников отметил, что ягоду следует хранить в замороженном виде, а кипячение голубая жимолость переносит очень плохо, поэтому при приготовлении варенья лучше следить за температурой.

Из-за количества антиоксидантов ягода помогает замедлить старение организма, попутно благотворно влияя на состояние мозга, сердца, печени и сосудов. При этом по антиокислительному эффекту жимолость в несколько раз опережает ежевику, клубнику, малину, клюкву и чернику, которые считаются лучшими антиоксидантами. Больше всего антиоксидантов содержится в отечественном сорте жимолости "Золушка".