Эрдоган заверил Зеленского в готовности продолжать сотрудничество с Украиной

Во время телефонных переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому продолжить сотрудничество с Украиной во всех сферах, в том числе в вопросах безопасности, оборонной промышленности, туризма и торговли. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента.

"Президент Эрдоган поздравил президента Зеленского с 30-й годовщиной независимости Украины", — также говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что Эрдоган поблагодарил Украину за незамедлительную и всестороннюю поддержку в борьбе с лесными пожарами, которые захватили этим летом юг страны.