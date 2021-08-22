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    Эрдоган заверил Зеленского в готовности продолжать сотрудничество с Украиной

    Кроме того, он поблагодарил Киев за незамедлительную и всестороннюю поддержку в борьбе с лесными пожарами.

    22 августа, 18:07
    <p>Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Пресс-служба Президента РФ</p>

    Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Пресс-служба Президента РФ

    Во время телефонных переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому продолжить сотрудничество с Украиной во всех сферах, в том числе в вопросах безопасности, оборонной промышленности, туризма и торговли. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента.

    "Президент Эрдоган поздравил президента Зеленского с 30-й годовщиной независимости Украины", — также говорится в заявлении.

    Кроме того, отмечается, что Эрдоган поблагодарил Украину за незамедлительную и всестороннюю поддержку в борьбе с лесными пожарами, которые захватили этим летом юг страны.

    Председатель Евросовета обсудил с Эрдоганом ситуацию в Афганистане

    Председатель Евросовета обсудил с Эрдоганом ситуацию в Афганистане

    Ранее Джонсон и Эрдоган обсудили обострение в Афганистане. Стороны отметили, что центральная координирующая роль в помощи беженцам отводится ООН.

    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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