Эрдоган заверил Зеленского в готовности продолжать сотрудничество с Украиной
Кроме того, он поблагодарил Киев за незамедлительную и всестороннюю поддержку в борьбе с лесными пожарами.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Пресс-служба Президента РФ
Во время телефонных переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому продолжить сотрудничество с Украиной во всех сферах, в том числе в вопросах безопасности, оборонной промышленности, туризма и торговли. Об этом сообщили в канцелярии турецкого президента.
"Президент Эрдоган поздравил президента Зеленского с 30-й годовщиной независимости Украины", — также говорится в заявлении.
Кроме того, отмечается, что Эрдоган поблагодарил Украину за незамедлительную и всестороннюю поддержку в борьбе с лесными пожарами, которые захватили этим летом юг страны.
Ранее Джонсон и Эрдоган обсудили обострение в Афганистане. Стороны отметили, что центральная координирующая роль в помощи беженцам отводится ООН.
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