Захарова заметила интересную деталь на встрече Меркель и Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила отсутствие флага Евросоюза на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Она напомнила, что обычно за спиной представителей стран ЕС всегда стоит национальный флаг и флаг Евросоюза.

"Ладно, так бывает в Азии или Америке, но здесь-то режим, боготворящий Евросоюз. Тем более этого следовало бы ожидать в столице Украины, учитывая, что, бывало, за рубежом украинский президент даже за собой ставил еэсовскую диковинку. Кстати, как и Саакашвили. В Киеве сине-жёлтая гамма красуется лишь на украинском стяге. Интересно почему?" — задаётся вопросом Захарова в своём телеграм-канале.

Она также предложила две версии, объясняющие отсутствие символа ЕС. Первая заключается в том, чтобы лишний раз не поднимать тему Евросоюза, а вторая версия намекает властям Украины, что им "не видать Евросоюза как флага ЕС".