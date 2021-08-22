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    Захарова заметила интересную деталь на встрече Меркель и Зеленского

    Глава немецкого кабмина провела сегодня переговоры с украинским лидером в Киеве.

    22 августа, 17:58

    Фото / ТАСС / ЕРА / SERGEY DOLZHENKO

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила отсутствие флага Евросоюза на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Она напомнила, что обычно за спиной представителей стран ЕС всегда стоит национальный флаг и флаг Евросоюза.

    "Ладно, так бывает в Азии или Америке, но здесь-то режим, боготворящий Евросоюз. Тем более этого следовало бы ожидать в столице Украины, учитывая, что, бывало, за рубежом украинский президент даже за собой ставил еэсовскую диковинку. Кстати, как и Саакашвили. В Киеве сине-жёлтая гамма красуется лишь на украинском стяге. Интересно почему?" — задаётся вопросом Захарова в своём телеграм-канале.

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    Она также предложила две версии, объясняющие отсутствие символа ЕС. Первая заключается в том, чтобы лишний раз не поднимать тему Евросоюза, а вторая версия намекает властям Украины, что им "не видать Евросоюза как флага ЕС".

    Напомним, что ранее Ангела Меркель решила посетить Россию перед уже запланированной тогда поездкой в Киев. Меркель перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата. Встреча Меркель и Путина прошла сначала в узком, а затем в расширенном формате делегаций и продолжалась почти три часа. В украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ прибыла 22 августа всего на один день.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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