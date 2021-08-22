Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским о необходимости продолжить работу в "нормандском формате" говорит о том, что Киев будут призывать к выполнению Минских соглашений. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

"Меркель собирается всё-таки принуждать Украину к выполнению Минских соглашений в "нормандском формате". А на заявления украинской стороны вообще и Зеленского в частности она просто не обращает внимания. Украинская сторона старается придать свой смысл заявлениям канцлера. Но для Меркель это, в общем, всё равно", — поделился мнением Безпалько с kp.ru.

Эксперт считает, что Меркель оказывает некую поддержку Украине, трепет по щёчке, но участвовать в "клоунаде" с "Крымской платформой" и других акциях Зеленского не собирается. Именно поэтому она не осталась на саммит и на празднование тридцатилетия независимости.

"В Киеве прекрасно понимают, что всё главное, в том числе по ним, было проговорено накануне в Москве. Украинская политика превратилась в сплошные пиар-акции. Когда заявляют что-то, только чтобы воздух сотрясти, получить какое-то одобрение, какие-то бонусы в виде каких-то обещаний", — сказал Безпалько и добавил, что со стороны Незалежной нет адекватной политики, а только лозунги.