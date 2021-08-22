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    "Потрепала по щёчке": Эксперт оценил итоги встречи Меркель и Зеленского

    По его мнению, канцлер оказывает некую поддержку Украине, но участвовать в "клоунаде" с "Крымской платформой" и других акциях не собирается.

    22 августа, 17:47
    <p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/news/u-kiyevi-rozpochalasya-zustrich-volodimira-zelenskogo-ta-ang-70217" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба президента Украины</a></p>

    Фото © Пресс-служба президента Украины

    Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским о необходимости продолжить работу в "нормандском формате" говорит о том, что Киев будут призывать к выполнению Минских соглашений. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

    "Меркель собирается всё-таки принуждать Украину к выполнению Минских соглашений в "нормандском формате". А на заявления украинской стороны вообще и Зеленского в частности она просто не обращает внимания. Украинская сторона старается придать свой смысл заявлениям канцлера. Но для Меркель это, в общем, всё равно", поделился мнением Безпалько с kp.ru.

    Эксперт считает, что Меркель оказывает некую поддержку Украине, трепет по щёчке, но участвовать в "клоунаде" с "Крымской платформой" и других акциях Зеленского не собирается. Именно поэтому она не осталась на саммит и на празднование тридцатилетия независимости.

    "В Киеве прекрасно понимают, что всё главное, в том числе по ним, было проговорено накануне в Москве. Украинская политика превратилась в сплошные пиар-акции. Когда заявляют что-то, только чтобы воздух сотрясти, получить какое-то одобрение, какие-то бонусы в виде каких-то обещаний", сказал Безпалько и добавил, что со стороны Незалежной нет адекватной политики, а только лозунги.

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    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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