Королева Елизавета II решила подать в суд на принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II решила нанять адвокатов и подать в суд на принца Гарри и его жену Меган Маркл. Мотивирует она это тем, что устала от нападок на семью, пишет издание The Sun.

Дело в том, что ранее супруги в интервью раскрыли свой взгляд на то, что происходит в королевской семье Великобритании, и даже обвинили её в расизме. Кроме того, Гарри и Меган собираются выпустить мемуары принца. Издать их хотят в Penguin Random House, куда уже пришло предостережение от Елизаветы II о том, что если в тексте книги обнаружится крамола в отношении королевской семьи, то она будет воспринята как клевета.

Впрочем, пока всё происходит на уровне предупреждений. Её Величество Елизавета II даёт внуку шанс одуматься и не продолжать конфликт. Однако в случае повторных атак на королевскую семью она обещает заставить Гарри и Меган понять, что такое недопустимо.