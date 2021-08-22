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    Королева Елизавета II решила подать в суд на принца Гарри и Меган Маркл

    Впрочем, пока всё на уровне предупреждений. Её Величество даёт внуку шанс одуматься и не продолжать конфликт.

    22 августа, 17:34

    Фото © ТАСС / РА / Jane Barlow

    Королева Великобритании Елизавета II решила нанять адвокатов и подать в суд на принца Гарри и его жену Меган Маркл. Мотивирует она это тем, что устала от нападок на семью, пишет издание The Sun.

    Дело в том, что ранее супруги в интервью раскрыли свой взгляд на то, что происходит в королевской семье Великобритании, и даже обвинили её в расизме. Кроме того, Гарри и Меган собираются выпустить мемуары принца. Издать их хотят в Penguin Random House, куда уже пришло предостережение от Елизаветы II о том, что если в тексте книги обнаружится крамола в отношении королевской семьи, то она будет воспринята как клевета.

    Впрочем, пока всё происходит на уровне предупреждений. Её Величество Елизавета II даёт внуку шанс одуматься и не продолжать конфликт. Однако в случае повторных атак на королевскую семью она обещает заставить Гарри и Меган понять, что такое недопустимо.

    Меган Маркл и принца Гарри уличили в обмане Елизаветы II

    Меган Маркл и принца Гарри уличили в обмане Елизаветы II

    Ранее Лайф писал о том, что отец Меган Маркл заявил о слабохарактерности принца Гарри. Он считает, что его заставили сказать разные вещи про королевскую семью в ходе интервью Опре Уинфри. Телеведущую мужчина обвинил в использовании Гарри для поднятия рейтинга передачи.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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