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    Блинкен заявил, что Гани за день до бегства из Кабула обещал "стоять насмерть"

    Вашингтон удивило то, что последовало за этим, — падение правительства и развал армии.

    22 августа, 17:22

    Фото © ТАСС / Метцель Михаил

    Бывший президент Афганистана Ашраф Гани за день до того, как Кабул был взят боевиками радикального исламского движения "Талибан"* и своего бегства, заверял американскую сторону в намерении "биться до конца". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    "То, свидетелями чего мы стали, достаточно удивительно. Правительство пало. Вооружённые силы развалились", — сказал он в эфире американского телеканала CBS.

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    При этом Блинкен, рассказывая о Гани, оговорился и в разговоре с журналистами приписал его слова о намерении "стоять насмерть" его предшественнику Хамиду Карзаю, который ушёл с поста главы государства ещё в 2014 году. Позже в Госдепе пояснили, что госсекретарю о "битве насмерть" говорил Гани.

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    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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