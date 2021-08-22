Блинкен заявил, что Гани за день до бегства из Кабула обещал "стоять насмерть"

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани за день до того, как Кабул был взят боевиками радикального исламского движения "Талибан"* и своего бегства, заверял американскую сторону в намерении "биться до конца". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"То, свидетелями чего мы стали, достаточно удивительно. Правительство пало. Вооружённые силы развалились", — сказал он в эфире американского телеканала CBS.

При этом Блинкен, рассказывая о Гани, оговорился и в разговоре с журналистами приписал его слова о намерении "стоять насмерть" его предшественнику Хамиду Карзаю, который ушёл с поста главы государства ещё в 2014 году. Позже в Госдепе пояснили, что госсекретарю о "битве насмерть" говорил Гани.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.