Глава "Нафтогаза" рассказал о "предохранителе" от войны с Россией

"Нафтогаз" рассматривает продление контракта с "Газпромом" на транзит газа в Европу как "предохранитель" от возможной войны с Россией, заявил глава украинской компании Юрий Витренко. Он подчеркнул готовность Киева вести диалог о продлении текущего соглашения с "Газпромом" в дополнение к контрактам с европейскими компаниями.

"Мы настаиваем со своей стороны, что прямо сейчас, этой осенью, должно быть бронирование со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу. Потому что просто продление контракта с "Газпромом" не является достаточной гарантией", — сказал он на брифинге.

Витренко добавил, что европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украины и России, бронируя мощности самостоятельно.

"Но "Газпром", если он хочет какие-то дополнительные объёмы поставлять в Европу, может это делать через украинскую ГТС", — заявил он.