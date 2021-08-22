Глава "Нафтогаза" рассказал о "предохранителе" от войны с Россией
Витренко выразил надежду на бронирование со стороны европейских компаний транзита через Незалежную на длительную перспективу.
Фото © Facebook / "Газпром"
"Нафтогаз" рассматривает продление контракта с "Газпромом" на транзит газа в Европу как "предохранитель" от возможной войны с Россией, заявил глава украинской компании Юрий Витренко. Он подчеркнул готовность Киева вести диалог о продлении текущего соглашения с "Газпромом" в дополнение к контрактам с европейскими компаниями.
"Мы настаиваем со своей стороны, что прямо сейчас, этой осенью, должно быть бронирование со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу. Потому что просто продление контракта с "Газпромом" не является достаточной гарантией", — сказал он на брифинге.
Витренко добавил, что европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украины и России, бронируя мощности самостоятельно.
"Но "Газпром", если он хочет какие-то дополнительные объёмы поставлять в Европу, может это делать через украинскую ГТС", — заявил он.
Ранее в "Нафтогазе" категорически отказались от предложения "Газпрома" о транзите топлива. По словам главы компании, предложенные российской стороной условия приведут к тому, что украинские деньги будут уходить в Москву.
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