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    Глава "Нафтогаза" рассказал о "предохранителе" от войны с Россией

    Витренко выразил надежду на бронирование со стороны европейских компаний транзита через Незалежную на длительную перспективу.

    22 августа, 17:02
    <p>Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/GazpromNews/photos/3848909291843644" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Газпром"</a></p>

    Фото © Facebook / "Газпром"

    "Нафтогаз" рассматривает продление контракта с "Газпромом" на транзит газа в Европу как "предохранитель" от возможной войны с Россией, заявил глава украинской компании Юрий Витренко. Он подчеркнул готовность Киева вести диалог о продлении текущего соглашения с "Газпромом" в дополнение к контрактам с европейскими компаниями.

    "Мы настаиваем со своей стороны, что прямо сейчас, этой осенью, должно быть бронирование со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу. Потому что просто продление контракта с "Газпромом" не является достаточной гарантией", — сказал он на брифинге.

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    Витренко добавил, что европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украины и России, бронируя мощности самостоятельно.

    "Но "Газпром", если он хочет какие-то дополнительные объёмы поставлять в Европу, может это делать через украинскую ГТС", — заявил он.

    Ранее в "Нафтогазе" категорически отказались от предложения "Газпрома" о транзите топлива. По словам главы компании, предложенные российской стороной условия приведут к тому, что украинские деньги будут уходить в Москву.

    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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