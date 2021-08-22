Председатель Евросовета обсудил с Эрдоганом ситуацию в Афганистане

Председатель Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом последние события в Афганистане. Об этом он написал в своём твиттере, отметив, что сложившаяся ситуация — это общая проблема как для Турции, так и для ЕС.

Мишель рассказал, что стороны пришли к единому мнению: сейчас необходимо эвакуировать людей из Афганистана и оказать помощь и поддержку уязвимым слоям общества и сторонам, которые примут их за рубежом.

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