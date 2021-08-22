Председатель Евросовета обсудил с Эрдоганом ситуацию в Афганистане
Стороны пришли к мнению, что сейчас необходимо безопасно эвакуировать людей и оказать помощь и поддержку уязвимым слоям общества.
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Председатель Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом последние события в Афганистане. Об этом он написал в своём твиттере, отметив, что сложившаяся ситуация — это общая проблема как для Турции, так и для ЕС.
Мишель рассказал, что стороны пришли к единому мнению: сейчас необходимо эвакуировать людей из Афганистана и оказать помощь и поддержку уязвимым слоям общества и сторонам, которые примут их за рубежом.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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