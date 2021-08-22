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    В Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась до 240 га

    По данным ГУ МЧС, в тушении возгорания около СНТ "Мирный" задействованы 121 спасатель и 29 единиц техники.

    22 августа, 16:46
    <p>Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/channel/UCXUgNRr9xltwpTO7GtVcnFg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Свердловской области</a></p>

    Кадр из видео © ГУ МЧС России по Свердловской области

    В Свердловской области площадь лесного пожара увеличилась до 240 гектаров. Об этом сообщили в областном Департаменте информационной политики.

    "В районе озера Глухое под Первоуральском спасатели продолжают борьбу с одним из крупнейших в регионе природных пожаров общей площадью 240 гектаров. На месте увеличена группировка сил и средств МЧС и авиалесоохраны", говорится в сообщении.

    Отмечается, что вблизи пожара находятся базы отдыха "Зелёный мыс" и "Остров", а также СНТ "Мирный". Всем гостям, персоналу и жителям было рекомендовано покинуть территорию. Тех, кто не смог этого сделать самостоятельно, эвакуировали на автобусе, предоставленном администрацией. По данным ГУ МЧС, для тушения пожара привлечены силы РСЧС: 121 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС 13 единиц техники, 77 человек личного состава.

    "Угроза населённому пункту маловероятна, фактически сводится к нулю. Всего на данный момент эвакуировано 83 человека, из них 13 детей. Причина эвакуации в том, что была очень большая задымлённость", сказал Иван Павленко, исполняющий обязанности начальника областного ГУ МЧС России.

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    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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