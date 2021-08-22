В Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась до 240 га

В Свердловской области площадь лесного пожара увеличилась до 240 гектаров. Об этом сообщили в областном Департаменте информационной политики.

"В районе озера Глухое под Первоуральском спасатели продолжают борьбу с одним из крупнейших в регионе природных пожаров общей площадью 240 гектаров. На месте увеличена группировка сил и средств МЧС и авиалесоохраны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вблизи пожара находятся базы отдыха "Зелёный мыс" и "Остров", а также СНТ "Мирный". Всем гостям, персоналу и жителям было рекомендовано покинуть территорию. Тех, кто не смог этого сделать самостоятельно, эвакуировали на автобусе, предоставленном администрацией. По данным ГУ МЧС, для тушения пожара привлечены силы РСЧС: 121 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС 13 единиц техники, 77 человек личного состава.

"Угроза населённому пункту маловероятна, фактически сводится к нулю. Всего на данный момент эвакуировано 83 человека, из них 13 детей. Причина эвакуации в том, что была очень большая задымлённость", — сказал Иван Павленко, исполняющий обязанности начальника областного ГУ МЧС России.