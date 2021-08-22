Джонсон и Эрдоган обсудили обострение в Афганистане

Международному сообществу необходимо продолжать совместную работу по стабилизации ситуации в Афганистане и поддержке местного населения. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который обсудил афганскую проблематику с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Премьер-министр обсудил с Эрдоганом кризис в Афганистане. Они обсудили важность совместной работы международного сообщества в стабилизации ситуации и оказании поддержки афганскому народу в стране и в регионе", — отмечено в публикации.

Новое правительство в Афганистане, с чем согласились лидеры двух стран, должно представлять интересы всего населения страны, а также отстаивать права женщин и меньшинств. О "Талибане"* Великобритания и Турция будут судить "по их действиям", а не публичным высказываниям.

"Они договорились, что страны должны разделять нагрузку по оказанию помощи и размещению беженцев, отметив, что центральная координирующая роль в этом процессе отводится ООН", — говорится в заявлении.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.