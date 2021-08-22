Джонсон и Эрдоган обсудили обострение в Афганистане
Стороны отметили, что центральная координирующая роль в помощи беженцам отводится ООН.
Фото © ТАСС / РА / Jane Barlow / ZUMA
Международному сообществу необходимо продолжать совместную работу по стабилизации ситуации в Афганистане и поддержке местного населения. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который обсудил афганскую проблематику с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Премьер-министр обсудил с Эрдоганом кризис в Афганистане. Они обсудили важность совместной работы международного сообщества в стабилизации ситуации и оказании поддержки афганскому народу в стране и в регионе", — отмечено в публикации.
Новое правительство в Афганистане, с чем согласились лидеры двух стран, должно представлять интересы всего населения страны, а также отстаивать права женщин и меньшинств. О "Талибане"* Великобритания и Турция будут судить "по их действиям", а не публичным высказываниям.
"Они договорились, что страны должны разделять нагрузку по оказанию помощи и размещению беженцев, отметив, что центральная координирующая роль в этом процессе отводится ООН", — говорится в заявлении.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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