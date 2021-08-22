Флешмобы в честь Дня флага РФ прошли от Калининграда до Камчатки
Российский триколор развернули в горах, на Байкале и даже на Северном полюсе.
Акция "От Калининграда до Камчатки", приуроченная ко Дню Государственного флага РФ, прошла во всех регионах России. Активисты из разных уголков страны развернули полотна с российским триколором на стадионах, набережных, воде и даже в воздухе.
Так, например, флаг России сегодня появился на вершине горы Ай-Петри в Крыму, на берегу Байкала и даже неподалёку от ледника Романтиков на Полярном Урале, куда триколор доставила молодёжь Ямало-Ненецкого округа. Также акция прошла на Якорной площади Санкт-Петербурга, Чкаловской лестнице Нижнего Новгорода и в других знаковых местах страны.
Наиболее интересно акция прошла для конкурсантов "Большой перемены". Они установили российский флаг на Северном полюсе, куда попали на атомном ледоколе "50 лет Победы" в составе экспедиции "Ледокол знаний".
Другие участники "Большой перемены" провели акцию "Большой флаг большой страны", публикуя ролики, на которых поздравляли Россию с праздником и передавали флаги друг другу. Также в регионах прошли поэтические флешмобы и музыкальные марафоны, а Роскультцентр выпустил альбом "Голоса России", в который вошло шесть композиций победителей и финалистов Всероссийского музыкального конкурса "Громче" 2019 года.
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Ранее Лайф рассказывал, что активисты Общероссийского народного фронта отпраздновали День Российского флага масштабными акциями во многих регионах страны.
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