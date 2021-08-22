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    Флешмобы в честь Дня флага РФ прошли от Калининграда до Камчатки

    Российский триколор развернули в горах, на Байкале и даже на Северном полюсе.

    22 августа, 17:13

    Акция "От Калининграда до Камчатки", приуроченная ко Дню Государственного флага РФ, прошла во всех регионах России. Активисты из разных уголков страны развернули полотна с российским триколором на стадионах, набережных, воде и даже в воздухе.

    Так, например, флаг России сегодня появился на вершине горы Ай-Петри в Крыму, на берегу Байкала и даже неподалёку от ледника Романтиков на Полярном Урале, куда триколор доставила молодёжь Ямало-Ненецкого округа. Также акция прошла на Якорной площади Санкт-Петербурга, Чкаловской лестнице Нижнего Новгорода и в других знаковых местах страны.

    Российские регионы присоединились к акции "От Калининграда до Камчатки", приуроченной ко Дню флага

    Российские регионы присоединились к акции "От Калининграда до Камчатки", приуроченной ко Дню флага

    Наиболее интересно акция прошла для конкурсантов "Большой перемены". Они установили российский флаг на Северном полюсе, куда попали на атомном ледоколе "50 лет Победы" в составе экспедиции "Ледокол знаний".

    Другие участники "Большой перемены" провели акцию "Большой флаг большой страны", публикуя ролики, на которых поздравляли Россию с праздником и передавали флаги друг другу. Также в регионах прошли поэтические флешмобы и музыкальные марафоны, а Роскультцентр выпустил альбом "Голоса России", в который вошло шесть композиций победителей и финалистов Всероссийского музыкального конкурса "Громче" 2019 года.

    "Триколор олицетворяет собой могущество России": Космонавты с МКС поздравили граждан с Днём флага РФ

    "Триколор олицетворяет собой могущество России": Космонавты с МКС поздравили граждан с Днём флага РФ

    Ранее Лайф рассказывал, что активисты Общероссийского народного фронта отпраздновали День Российского флага масштабными акциями во многих регионах страны.

    Авторы
    Максим Плетнёв
    Максим Плетнёв

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