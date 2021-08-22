Флешмобы в честь Дня флага РФ прошли от Калининграда до Камчатки

Акция "От Калининграда до Камчатки", приуроченная ко Дню Государственного флага РФ, прошла во всех регионах России. Активисты из разных уголков страны развернули полотна с российским триколором на стадионах, набережных, воде и даже в воздухе.

Так, например, флаг России сегодня появился на вершине горы Ай-Петри в Крыму, на берегу Байкала и даже неподалёку от ледника Романтиков на Полярном Урале, куда триколор доставила молодёжь Ямало-Ненецкого округа. Также акция прошла на Якорной площади Санкт-Петербурга, Чкаловской лестнице Нижнего Новгорода и в других знаковых местах страны.

Наиболее интересно акция прошла для конкурсантов "Большой перемены". Они установили российский флаг на Северном полюсе, куда попали на атомном ледоколе "50 лет Победы" в составе экспедиции "Ледокол знаний".