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    Названо имя россиянина, который вплавь сбежал в Японию и попросил убежища

    Мужчина бросил на берегу мотоцикл и попросил его продать, а также написал знакомым, чтобы они его не ждали.

    22 августа, 17:42

    Фото © Mash

    Человек, который приплыл в Японию с Кунашира и попросил политического убежища, может быть жителем Южно-Курильска Ваасом Фениксом Нокардом. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на свой источник. При этом уточняется, что пока доподлинно не известно, "точно это он или нет".

    "Похоже, что он добрался туда в гидрокостюме. Просто взял и пересёк 24-километровый пролив вплавь. Перед тем как уплыть в Японию, Ваас оставил мотоцикл на берегу и попросил приятельницу забрать его, продать, а деньги выслать. Другому знакомому "перебежчик" написал, что уже далеко, и попросил не ждать", — сказал агентству источник.

    Информацию о Нокарде сообщает также Mash. По его данным, это уже не первое такое путешествие данного мужчины. Он в 2011 году пытался остаться в Стране восходящего солнца, но тогда его задержали за нарушение сроков пребывания. Пытался он попасть и в Таиланд, и на Бали, а также в Австралию.

    В Японии отказались предоставить информацию о "просившем убежище россиянине"

    В Японии отказались предоставить информацию о "просившем убежище россиянине"

    Напомним, ранее японское агентство Kyodo сообщило, что гражданин РФ приплыл с острова Кунашир на северный японский остров Хоккайдо. Его передали работникам миграционного бюро города Саппоро, которые должны будут либо выдать ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортировать на родину.

    Авторы
    Алексей Дёмин
    Алексей Дёмин

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