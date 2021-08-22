Названо имя россиянина, который вплавь сбежал в Японию и попросил убежища

Человек, который приплыл в Японию с Кунашира и попросил политического убежища, может быть жителем Южно-Курильска Ваасом Фениксом Нокардом. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на свой источник. При этом уточняется, что пока доподлинно не известно, "точно это он или нет".

"Похоже, что он добрался туда в гидрокостюме. Просто взял и пересёк 24-километровый пролив вплавь. Перед тем как уплыть в Японию, Ваас оставил мотоцикл на берегу и попросил приятельницу забрать его, продать, а деньги выслать. Другому знакомому "перебежчик" написал, что уже далеко, и попросил не ждать", — сказал агентству источник.

Информацию о Нокарде сообщает также Mash. По его данным, это уже не первое такое путешествие данного мужчины. Он в 2011 году пытался остаться в Стране восходящего солнца, но тогда его задержали за нарушение сроков пребывания. Пытался он попасть и в Таиланд, и на Бали, а также в Австралию.