Сотни талибов выдвинулись к единственной незахваченной провинции Панджшер

Сотни боевиков радикального движения "Талибан"* отправились в горную провинцию Афганистана Панджшер для захвата территории и подчинения своей власти. Об этом сообщили в "Твиттере" на странице Исламского Эмирата Афганистан.

"Сотни бойцов Исламского Эмирата направляются в сторону провинции Панджшер, чтобы установить над ней контроль, поскольку местные власти отказались передать контроль над регионом мирным путём", — говорится в сообщении.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.