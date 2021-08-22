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    Сотни талибов выдвинулись к единственной незахваченной провинции Панджшер

    Ранее лидер сопротивления в регионе Ахмад Масуд отказался передать контроль над ним радикалам.

    22 августа, 18:04
    <p>Фото © Patrick ROBERT / Sygma via Getty Images</p>

    Фото © Patrick ROBERT / Sygma via Getty Images

    Сотни боевиков радикального движения "Талибан"* отправились в горную провинцию Афганистана Панджшер для захвата территории и подчинения своей власти. Об этом сообщили в "Твиттере" на странице Исламского Эмирата Афганистан.

    "Сотни бойцов Исламского Эмирата направляются в сторону провинции Панджшер, чтобы установить над ней контроль, поскольку местные власти отказались передать контроль над регионом мирным путём", — говорится в сообщении.

    Ранее талибы дали лидеру сопротивления в афганском Панджшере 4 часа, чтобы сдаться. Боевики заявили, что их войска направились в сторону провинции, и призвали ополченцев либо передать контроль над регионом, либо быть готовыми к бою. Лидер афганских ополченцев отказался сдать провинцию талибам. Эта территория пока остаётся единственной во всей стране, неподконтрольной радикалам.

    Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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    Авторы
    Дарья Дьячкова
    Дарья Дьячкова

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