Сотни талибов выдвинулись к единственной незахваченной провинции Панджшер
Ранее лидер сопротивления в регионе Ахмад Масуд отказался передать контроль над ним радикалам.
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Сотни боевиков радикального движения "Талибан"* отправились в горную провинцию Афганистана Панджшер для захвата территории и подчинения своей власти. Об этом сообщили в "Твиттере" на странице Исламского Эмирата Афганистан.
"Сотни бойцов Исламского Эмирата направляются в сторону провинции Панджшер, чтобы установить над ней контроль, поскольку местные власти отказались передать контроль над регионом мирным путём", — говорится в сообщении.
Ранее талибы дали лидеру сопротивления в афганском Панджшере 4 часа, чтобы сдаться. Боевики заявили, что их войска направились в сторону провинции, и призвали ополченцев либо передать контроль над регионом, либо быть готовыми к бою. Лидер афганских ополченцев отказался сдать провинцию талибам. Эта территория пока остаётся единственной во всей стране, неподконтрольной радикалам.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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