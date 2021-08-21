Западная элита тайком ведёт переговоры и обсуждает создание коалиционных сил в Афганистане Выборы в Германии и последующий избирательный цикл во Франции заставляют Евросоюз пересмотреть свою тактику в погоне за новым избирателем и решить, вступит ли Европа в союз против "Талибана". 21 августа, 09:25 Фото © Patrick ROBERT / Sygma via Getty Images

Европа готовится пересмотреть своё позорное бегство из Афганистана. Западные СМИ уже назвали новым лидером борьбы против "Талибана"* сына легендарного афганского полевого командира Ахмада Масуда, который сформировал на севере Афганистана Панджшерское сопротивление. С ним провёл переговоры серый кардинал неолиберализма философ и влиятельный политик Бернар-Анри Леви. По словам экспертов, это означает, что официальный Брюссель ищет точку опоры и, понимая, что текущая политическая конъюнктура меняется, рассматривает варианты поддержки оппозиционных талибам сил. Однако гражданская война в республике может затянуться ещё на несколько лет.

32-летний наследник и преемник полевого командира Ахмад-Шаха Масуда учился в британской военной академии, а затем в одном из самых престижных университетов Лондона, получив степень магистра международной политики. Молодой человек пользуется большим уважением в Афганистане. Он поддерживает идею своего отца о необходимости децентрализации правительства, что, по его мнению, будет способствовать эффективному распределению ресурсов и полномочий, обеспечив стране процветание.

Ахмад Масуд младший. Фото © Reza/Getty Images

Панджшерское ущелье становится убежищем прозападных сил, туда стремятся сейчас все не согласные с "Талибаном". Этот регион традиционно был центром сопротивления ещё в годы советского военного присутствия. Основная часть населения — афганские таджики, которые всегда сопротивлялись пуштунскому национализму.

— Панджшер находится в горах, специфические природные условия позволяют вести партизанские вылазки и оказывать сопротивление. Недаром туда отправился вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который назвал себя легитимным главой государства. Это логично делает Панджшер главным очагом антиталибского сопротивления, — говорит эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович.

Однако вооружены повстанцы слабо, в основном лёгким стрелковым оружием. На фоне того добра, которое досталось талибам в наследство от афганской армии и Северного альянса, это капля в море.

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— У сопротивления нет ни авиации, ни артиллерии. Несколько комплексов РСЗО "Град" и пушки Д-30. Кроме того, получить вооружение извне будет крайне трудно — осложняет ситуацию скудная коммуникационная доступность, нет взлётных полос, способных принять тяжёлую военно-транспортную авиацию. Если рассчитывать на вертолёты, то их радиус действия составляет всего 200 километров. Теоретически если Россия решит вступить в афганский конфликт, то может вооружить силы Панджшера. Гражданская война, скорее всего, затянется и будет длиться от двух до шести лет, — сказал военный эксперт Константин Сивков.

На лидера сопротивления Ахмада Масуда работает семейный авторитет. Среди местных полевых командиров многие перешли на его сторону, помня славу отца. Это единственный из командиров моджахедов, который вступил в перемирие с советскими войсками в 1982 году, с 1992 по 1996 год он занимал пост министра обороны Афганистана. В будущем странам Запада придётся оказать поддержку антиталибским силам, уверен футуролог и писатель Сергей Переслегин, другого выхода у них не остаётся.

— Западным политикам неприятно осознавать, что они понесли тяжёлое поражение в Афганистане. Им безразлична участь народа. Они с трудом найдут Кабул на карте мира, вряд ли покажут, где находится Панджшер, и уж точно не смогут найти принципиальных различий между талибами и противоборствующими им силами, — объясняет Переслегин.

Воевать "Талибан" умеет, используя партизанскую тактику, хорошо знает регион. Не стоит забывать, что они были созданы пакистанской разведкой именно для этих целей. Проблема заключается в том, что управлять они умеют значительно хуже, чем воевать, а это значит, что Афганистан ждёт ещё один виток нестабильности Сергей Переслегин Футуролог и писатель

Закулисные переговоры европейской элиты

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Политики Евросоюза могут сделать ставку на наследника Масуда, который далёк от радикалов и собирает под своим крылом бывших союзников Запада. Он может аккумулировать достаточно большое количество штыков, которые встанут под его знамёна, считает профессор Академии военных наук политолог Сергей Судаков.

— В Германии через месяц состоятся выборы, в следующем году они пройдут во Франции. Новое проявление Исламского государства*, которое прогнозировали американские военные аналитики, ставит Европу перед выбором — отсидеться в кустах или вступить в Союз коалиционных сил, которые поддержат сопротивление "Талибану". Все уже понимают, что завтра талибы, переварив всех боевиков на своей территории, не будут ничем отличаться от ИГИЛ*. Именно поэтому на встречу с Ахмадом Масудом отправился серый кардинал неолиберализма Бернар-Анри Леви, имеющий влияние на больших политиков Европы. Ему нужно было понять реальные настроения в обществе, расклады и ситуацию из первых уст, — говорит профессор Судаков.

Бернар-Анри Леви может повлиять на Брюссель и сделать так, чтобы Европа перестала отсиживаться в кустах. Вопрос, готова ли Европа помогать Афганистану и принимать беженцев, пока решается. Если они отвернутся, то чего стоит их либерализм и демократия Сергей Судаков Профессор Академии военных наук, политолог

— Пока силы сопротивления несоизмеримы с талибами, но они могут стать тем стержнем, на который можно наращивать полновесную группировку из регулярных частей, что будет называться коалиционными войсками. Потому что задача построения национального афганского государства провалена американцами, — уточняет эксперт.

По его словам, ситуация в мире меняется, на первый план выступают ценности, которые являются форпостом человеческой цивилизации. Общество, в том числе западное, начинает менять свои запросы, увеличивается число консерваторов. И политики реагируют на это, пытаясь включиться в борьбу. Происходит тестирование политтехнологий, которые связаны с переменой тактики завоевания новых избирателей.