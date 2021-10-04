Почему талибский спецназ может спровоцировать в Таджикистане гражданскую войну и на что надеется Рахмонов Автор телеграм-канала "Старше Эдды" Герман Куликовский — о том, как республика СНГ может стать первой жертвой "Талибана", мечтающего разобраться с соседями. 4 октября, 13:57 Фото © ТАСС / AP / Mohammad Asif Khan

Ситуация на границе Таджикистана и Афганистана продолжает обостряться. Талибы отправляют на северную границу свой "спецназ", президент Таджикистана Эмомали Рахмон принимает парад у частей и соединений таджикской армии в непосредственной близости от границы с Афганистаном.

Если посмотреть на обстановку вокруг Афганистана сейчас, то становится очевидным, что из всех стран региона именно Таджикистан идёт на существенное обострение с режимом "Талибана"*. Душанбе не скрывает намерений если не возглавить, то играть очень существенную роль в антиталибском движении, формальным главой которого считается Ахмад Шах Масуд — младший и бывший вице-премьер Афганистана Амрулла Салех.

Понятно, что при возможном конфликте между ИЭА (Исламский Эмират Афганистан) и Таджикистаном у Душанбе не хватит сил для противостояния военной мощи "Талибана". Армия Таджикистана слаба, плохо обучена, обладает посредственной материально-технической базой. Учитывая крайне сложный рельеф ТВД (театра военных действий), боевой опыт талибских формирований и их техническую оснащённость, можно с уверенностью говорить о том, что армия Таджикистана не выдержит массированного удара талибов и очень быстро откатится в центральные районы страны, к Душанбе.

Ко всем этим сложностям необходимо прибавить то, что Талибан будет осуществлять не столько внешнюю экспансию, сколько внутреннюю, задействовав многочисленные ячейки своих сторонников в самом Таджикистане и переведя конфликт в фазу гражданской войны. Единственная надежда Таджикистана на успешное отражение внешних атак "Талибана" — это расквартированная в республике 201-я российская военная база. 201-я база обладает нужными силами и средствами, а в случае необходимости личный состав и боекомплект могут быть пополнены. К тому же в соседней Киргизии находится военная база Кант с расквартированными на ней силами ВКС России.

Но одной 201-й базы будет мало. Да, она может отразить удар "Талибана", даже учитывая ничтожность собственных сил Таджикистана. Но крайне сложный рельеф ТВД превращает Таджикистан в несколько изолированный регион. На этом фоне особо выделяется ГБАО (Горно-Бадахшанская автономная область), которая и сейчас является условно подконтрольной официальному Душанбе. С другой стороны, границы находится точно такой же, но только афганский Бадахшан. Вообще, весь регион Памира, несмотря на принадлежность к разным государствам, имеет плотные этнические и экономические связи.

В случае начала войны между "Талибаном" и Таджикистаном талибы очень быстро смогут взять таджикскую часть Памира, причём практически бескровно. Отбивать Памир у "Талибана" Таджикистану будет нечем. А учитывая то, сколько сил и средств придётся отвлекать на борьбу с внутренними талибами, можно считать, что регион будет потерян для Таджикистана окончательно. 201-я российская база может оказаться в самом центре кровопролитного внутреннего конфликта, и каждое решение на открытие огня может стать участием в гражданской войне, чего Россия хотела бы избежать.

Находящаяся в таком же сложном положении Туркмения пошла на налаживание отношений с ИЭА. Предложила участвовать в совместном межгосударственном бизнесе, который должен приносить Афганистану до одного миллиарда долларов год, а также пообещала гуманитарную помощь. Рахмон идёт на обострение с "Талибаном", причём льёт этим самым воду на мельницу тем силам внутри талибов, кто мечтает об экспансии за внешние границы Афганистана. Не обладая хоть какой- то сопоставимой по сравнению с "Талибаном" военной мощью, испытывая сложности с внутренней стабильностью, Душанбе перекладывает ответственность на российских военных и дипломатов, продолжая идти по пути конфронтации.

Никто не говорит о том, что с "Талибаном" надо заигрывать и идти на уступки. Но, исходя из положения вещей, необходимо учитывать те факторы, которые сложились в данный момент. А они говорят о том, что единственной возможностью остановить атакующие порядки "Талибана" является 201-я российская военная база. Но даже она не сможет полностью защитить всю территорию Таджикистана. По крайней мере теми силами, которые имеются у неё сейчас. А гражданская война, от последствий которой Таджикистан не отошёл до сих пор, может вспыхнуть с новой силой.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы Герман Куликовский