Поход на Душанбе: Почему талибы начали угрожать Таджикистану Автор телеграм-канала "Старше Эдды" Герман Куликовский — о том, что пока удерживает талибов от нападения на республику СНГ и когда в Душанбе станет "жарко". 26 сентября, 21:40 Фото © Oliver Weiken / picture alliance via Getty Images

"Не вмешивайтесь в наши внутренние дела. На каждое действие есть противодействие". Такие слова сегодня прозвучали из уст первого заместителя Исламского Эмирата Афганистан Абдул Гани Барадара в его интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. И адресованы слова одного из высших представителей "Талибана"* не США, Канаде или Австралии, а Таджикистану.

Угроза, которую высказал Барадар, это не цветистое восточное предупреждение, за которым обычно ничего не стоит, а вполне конкретная претензия к режиму Эмомали Рахмона, подкреплённая к тому же передислоцированием в приграничную с Таджикистаном провинцию Тахар нескольких тысяч боевиков, являющихся, если так можно выразиться, спецназом "Талибана".

После падения режима Гани и прихода к власти в Кабуле движения "Талибан" мировое сообщество пытается найти общий язык с талибами, чтобы хоть как-то определить правила игры в этом важнейшем регионе Центральной Азии. Российское руководство в этом плане не исключение, наши дипломаты прекрасно понимают разницу между громкими заявлениями и realpolitik. Что говорить, если даже Вашингтон после двадцатилетней войны и позорного вывода войск в августе этого года начал считаться с реальным положением дел и пытается наладить переговорный процесс с талибами.

Особняком в данной ситуации стоит Таджикистан. Самый слабый сосед Афганистана с ничтожными вооружёнными силами, слабой экономикой и населением, среди которого большое количество симпатизантов и потенциальных сторонников "Талибана", продолжает идти на обострение с новыми властями Кабула. Именно Таджикистан находится в самом уязвимом положении, и, по сути, от немедленного вторжения в его пределы талибов останавливают только 201-я российская база, усилия российских дипломатов и пока ещё не полностью выстроенная внутренняя структура управления Афганистана. Слишком быстро талибы захватили страну, слишком большие трофеи попали к ним в руки. И, чтобы это всё переварить и систематизировать, требуется определённое время.

Более того, американцы оперативно признали свою чудовищную ошибку с обстрелом Кабула, в результате которой погибли семеро детей, а никакого автомобиля со смертником, по которому якобы бил американский беспилотник, не было и в помине. Узбекистан, который также является непосредственным соседом Афганистана, не пытается идти на обострение с режимом талибов, хотя, по некоторым данным, предоставил свою территорию в качестве укрытия одному из злейших врагов "Талибана", генералу Абдул-Рашиду Дустуму.

Таджикская сторона, несмотря на все эти факторы, в конце августа принимает у себя британскую делегацию, укрывает на своей территории руководство стремительно бежавшего Северного альянса 2.0 во главе с Ахмад Шахом Масудом – младшим и Амруллой Салехом. Хотя, если смотреть правде в глаза, у Таджикистана слишком узкое поле для манёвров. Наладить прямой контакт с "Талибаном" для Рахмона слишком сложно — вспомним опыт гражданской войны в Таджикистане, где талибы поддерживали исламистскую оппозицию, а в последующие после завершения войны годы граница с Афганистаном всегда была источником проблем, даже во время оккупации Афганистана войсками западной коалиции. Перейди Рахмон на миролюбивый и примиренческий тон с талибами прямо сейчас, он вызовет подъём духа у своих внутренних противников и симпатизантов "Талибана", а также уронит себя в глазах сторонников Северного альянса.

Учитывая непростую внутреннюю ситуацию, такое решение может вызвать непрогнозируемые последствия.

Таджикская армия очень слаба. Прочие силовые органы не отличаются от армии в лучшую сторону. По большому счёту всё это — структура для мирного времени, абсолютно не готовая противостоять нападению извне. А если учесть, насколько технически оснащена в настоящий момент армия "Талибана", обладающая к тому же уникальным боевым опытом, хорошей разведкой и прекрасной службой информационной борьбы, положение Таджикистана становится совсем печальным. Ему, по сути, вообще нечего противопоставить угрозе с юга, кроме как 201-ю российскую военную базу. Но необходимо учитывать ещё тот факт, что "Талибан" уже сейчас имеет широкую сеть "спящих" ячеек на территории Таджикистана. И в случае реального обострения просто взорвёт ситуацию изнутри, не прибегая к широкомасштабному вторжению.

Сегодняшнюю угрозу Абдул Гани Барадара в адрес Таджикистана можно рассматривать ещё и как попытку нащупать возможный casus belli. Представители "Талибана" давно уже не средневековые дикари и хорошо научились работать в современных реалиях, в том числе дипломатических. Загоняя Душанбе в цугцванг и вроде как бы отвечая на недружественные действия правительства Рахмона, талибы вполне себе могут готовить почву для будущего обострения ситуации и торговли — когда за то, что они оставят Таджикистан в покое, нужно будет заплатить выкуп. Наверняка Рахмон это понимает, если обещания Лондона не бросить в беде не вскружили ему голову, а надежда на то, что все вопросы с талибами (как внешними, так и внутренними) решат 201-я военная база и российские дипломаты, не заставила расслабиться и работать, опираясь на старые геополитические реалии.

Но на данный момент именно таджикско-афганские отношения являются наиболее проблемными во всём регионе, что по большому счёту полностью устраивает "Талибан". Душанбе никакой серьёзной угрозы для режима талибов не несёт, зато оставляет Кабулу широкое окно возможностей для розыгрыша любых сценариев по отношению к Таджикистану.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы Герман Куликовский