Ставки задраны до небес: Какие аргументы могут пустить в ход Путин и Эрдоган на встрече Политолог Дмитрий Родионов — о том, для чего Анкара атаковала два российских вертолёта в Сирии и почему турецкие СМИ пишут, что встреча президентов может не состояться. 27 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / AP Photo / Pavel Golovkin, Pool

Турецкие военные атаковали два российских военных вертолёта на севере Сирии. По сообщению сирийского информационно-новостного агентства North Press Agency, с территории Турции по двум российским вертолётам, осуществлявшим патрулирование местности в сирийской провинции Хасака, было выпущено несколько ракет. Никаких комментариев от российского командования пока нет, но, как пишет портал "Авиа.про", российские вертолёты сегодня были замечены над сирийской провинцией Хасака, а турецкие силы атаковали район Тель-Тамра.

Если информация об атаке Турции на российские вертолёты подтвердится, пишет издание, российская сторона начнёт мощные бомбардировки турецких военных по территории всей Сирии, а встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана вообще будет отменена. Трудно пока сказать, насколько такой радикальный сценарий вероятен, но совершенно очевидно, что Москва готова к решительным действиям в случае провокаций в Сирии. А такие провокации в последнее время усилились. В преддверии встречи президентов России и Турции в Сочи об этом напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Два президента проявили политическую волю и нашли в себе переговорные потенциалы для того, чтобы сесть, много часов просидеть и договориться. Договорённости были достигнуты. К сожалению, с тех территорий продолжается террористическая активность. Это неприемлемо, это опасно. Это мешает процессу урегулирования в Сирии, — заявил он, то есть дал понять чётко и ясно: Москва внимательно следит за ситуацией в Идлибе, где вновь растёт напряжённость и российские ВКС активно участвуют в операциях по подавлению провокаций террористов.

Ситуация напряжённая не только в Идлибе. Буквально сегодня стало известно, что боевики попытались прорваться с территории, находящейся под контролем Турции в провинции Алеппо. Как сообщили в российском ЦПВС, двигавшись с территории, подконтрольной турецким вооружённым силам, боевики пытались перейти линию соприкосновения с вооружёнными силами Сирии. В результате получили ранения пять сирийских военнослужащих и не менее десяти боевиков. Ещё пять нападавших подорвались на минах, после чего боевики отступили на исходные позиции.

Можно ли это считать инициативой террористов? Или турки всё же были в курсе и намеренно допустили это? Ещё на прошлой неделе агентство Bloomberg сообщало, что в преддверии переговоров с Москвой Турция намерена усилить свои позиции в Сирии. Как отмечало издание, такое решение было принято во избежание атак сирийской армии на последний очаг сопротивления, чтобы подстраховаться от вероятных потоков беженцев, которые после начала наступления сирийской армии хлынут на территорию Турции. При этом не известно точно, какие силы перебрасывает Турция в Идлиб, но, как утверждает Bloomberg, речь может идти о тысячах солдат.

По мнению агентства, Эрдоган направил войска в Сирию, чтобы иметь на руках козырь на встрече с российским коллегой 29 сентября. Как пишут американские журналисты, ожидается, что переговоры будут в основном посвящены решению идлибского вопроса и, по мнению авторов, сторонам будет крайне непросто прийти к компромиссу.

Судя по резко ужесточившейся риторике сирийских властей, потребовавших незамедлительного ухода турецких ВС со своей территории, Дамаск настроен решительно, Москва — тоже. Действительно, ситуация в Идлибе уже несколько лет не может сдвинуться с мёртвой точки, но по вине Турции, которая не выполняет своих обязательств.

Надо понимать, что турки уходить с севера Сирии вообще не собираются, для них это не только проблема беженцев, которых некуда будет девать (Европа их уже точно не примет и отступных Анкаре не заплатит). Это вопрос личного рейтинга президента Турции, который сильно пошатнётся, если он отступит. Вплоть до потери власти.

Но и оставлять ситуацию в нынешнем виде навечно не получится, и Эрдоган это понимает. Однако оттянуть момент, когда нужно будет всё же уйти, хочет до последнего. Не в этот раз, уверен он. И чтобы задержаться там, летит в Сочи, к Путину, понимая, что только договорённости с российским коллегой могут помочь избежать бойни, которая кажется неминуемой. Просто законсервировать ситуацию, как год назад.

Но пойдёт ли Москва на это по второму и третьему кругу? Поверит ли обещаниям султана? Именно для этого тот и задирает ставки, демонстрируя, что готов отстаивать свою позицию и, если понадобится, сбивать российские самолёты и вертолёты.

Ещё одним элементом этого давления на Россию являются его недавние заявления о непризнании Крыма. Казалось бы, его позицию мы прекрасно знаем, можно было лишний раз промолчать в преддверии встречи, чтобы не омрачать её. Но ему нужно было показать российскому коллеге, что есть и другие рычаги давления: Крым, спонсируемый им запрещённый в России террористический меджлис, да и сама Украина, которую Анкара буквально накачивает оружием. А есть ещё Закавказье и Средняя Азия, куда турки продолжают экспансию, Ливия… Одним словом, пространства для шантажа предостаточно.

Но и России есть чем ответить. Совсем недавно турецкие СМИ писали, что Москва может надавить на Дамаск, чтобы тот пошёл на переговоры с главными врагами турок — курдами. Возможно, это лишь истерика турецкой прессы, но ведь можем же. Тем более что курды, как сирийские, так, кстати, и турецкие, не первый год просят Москву о помощи. Мы же всегда выбирали дружбу с уважаемым турецким партнёром, в результате чего курды фактически ушли под США. Но ситуация может поменяться, и Эрдоган должен это понимать.

Ну и, наконец, вирусы в турецких помидорах и вспышки ковида в самой Турции, позволяющие перекрыть поток туристов, тоже никто не отменял. Иными словами, есть чем ответить на шантаж султана. Тем более тот факт, что он сам попросил о встрече, говорит о том, что ситуация его крайне напрягает. А значит, он готов не только шантажировать, но и торговаться.

Другой вопрос в том, можно ли доверять любым договорённостям с Эрдоганом, тем более что в той же Сирии он их не раз нарушал, да и в других регионах не раз переходил нам дорогу под заявления о дружбе и партнёрстве? Вот и греческий политолог Пол Антонопулос в InfoBrics пишет, что, несмотря на установление позитивных отношений с Россией, Турция легко согласится на возможное сотрудничество с Западом, если она увидит в этом какие-либо преимущества.

Конечно, никто иллюзий не испытывает: Турция — страна НАТО, и едва ли она выберет Россию, если выбор встанет жёстко. Но надо понимать, что Турция в НАТО единственный более или менее самостоятельный игрок, способный отстаивать свои интересы, которые зачастую противоречат интересам Запада. Однако, если интересы Турции и противоречат интересам Запада, это не значит, что они соответствуют нашим. К примеру, в Закавказье и Сирии Анкара хочет быть главным медиатором, ограничив влияние как Запада, так и России. Так что Эрдоган — нам союзник почти всегда ситуативный. Не друг, не сват и не брат.

Конечно, если есть о чём говорить, если возможен компромисс, то надо этим пользоваться. Но, если снова удастся договориться, нужно помнить, что ятаганов у нашего "партнёра" побольше, чем ширина нашей спины. И, чтобы у него было меньше искушения ими воспользоваться, отстаивать позицию надо предельно жёстко, шантаж пресекать на корню и начать уже ставить неудобные вопросы, на которые ему нечего будет ответить.

Авторы Дмитрий Родионов