Как Венгрия может устроить Украине "сладкую жизнь" Политолог Александр Роджерс — о последствиях контракта Венгрии и "Газпрома" для всей Европы и о том, почему атаки Украины Будапешт с лёгкостью отобьёт. 28 сентября, 11:24 Фото © Shutterstock

В понедельник российский "Газпром" и Венгрия подписали долгосрочный контракт на поставку газа до конца 2036 года.

Происходило это на фоне рекордного подорожания природного газа в Европе, когда фьючерсная цена на газ на хабе в Нидерландах впервые в истории превысила 1000 долларов за тысячу кубометров.

Согласно договору, "Газпром" будет ежегодно отгружать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров природного газа по двум маршрутам: 3,5 миллиарда кубометров — через Сербию, 1 миллиард кубометров — через Австрию. То есть в обход Украины.

Украина предсказуемо обиделась. Орать о российской агрессии и одновременно всеми руками и ногами цепляться за транзит "агрессивного" российского газа с криками "А где же мы харчеваться будем?" уже несколько лет стало национальным видом спорта. И эти номера исполняют любые киевские чиновники, независимо от результатов выборов и кадровых перестановок.

Сначала МИД Украины инициировал перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Которое должно было состояться 29–30 сентября в Будапеште.

Затем "на все деньги" выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявивший, что контракт Венгрии с "Газпромом" — это удар для Украины, Киев отреагирует на это соответствующим образом. "Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе. Тут не должно быть никакого сожаления и никакого сочувствия", — сказал как отрезал Кулеба.

"Соответствующим образом", видимо, подразумевает "заплачет и побежит жаловаться хозяевам". А жалости и сочувствия людоедский киевский режим уже давно ни у кого не вызывает. Извините, но иной реакции на подобные смешные заявления Кулебы и его грозное раздувание щёк у всего мира (и уверен, что и у венгров тоже) нет.

Что реально может сделать Украина в этой ситуации? Пожаловаться в ЕС? Ну так Будапешт конфликтует с Брюсселем и по гораздо более серьёзным поводам, периодически заводя в своей прессе разговоры о выходе из Евросоюза. Пожаловаться в США? Но Орбан называет Байдена "бандитом" (в ответ на оскорбления со стороны Джо) и ни во что не ставит. Объявить войну? Не смешите мои "Искандеры"!

А вот Венгрия может сделать очень даже много различных пакостей для Украины. Например, отозвать свою подпись под евроассоциацией Украины и потребовать разрыва данного соглашения. Благо формальные основания для этого давно есть: начиная с невыполнения Киевом европейской языковой хартии и заканчивая притеснениями венгерского меньшинства на Украине в местах его локального проживания. Равно как и блокировать вообще любые инициативы Евросоюза в отношении Украины.

Реальный статус Украины предельно точно описывается украинским выражением "в прыймах". То есть бедный родственник, на птичьих правах, которого в любой момент могут выставить на мороз. Там есть ещё более унизительный подтекст, про девушку-бесприданницу, которую все "пробуют", но никто замуж не берёт.

При этом попытки Киева качать права выглядят особенно нелепо и неадекватно на фоне того, что запасы угля на Украине в три раза меньше, чем положено для входа в отопительный сезон (не только существенно ниже, чем в предыдущие годы, но и с очень сомнительными перспективами пополнения запасов на фоне разворачивающегося в мире энергетического кризиса).

Мы уже давно предупреждали, что именно так с Украиной и случится. Но на это нам отвечали: "Вы всё врёте, весь мир с нами". И вот теперь мир постмайданных розовых евроиллюзий разбивается о суровую реальность.

Всё это происходит на фоне того, что Латвия и Эстония ввиду "крайне высоких цен" на электроэнергию будут подавать жалобу в Еврокомиссию на Литву, которая безосновательно ограничила перетоки из Белоруссии, воюя с тамошней АЭС.

"В частности, существенно сокращается экспорт электроэнергии из РФ в страны Прибалтики: после ввода Белорусской АЭС Россия ведёт поставки из Псковской области в Латвию. Сложилась ситуация, в которой энергодефицитные страны Балтии не могут закупить дешёвую и низкоуглеродную российскую электроэнергию в результате односторонних действий Литвы и тем самым снизить цены для своих потребителей. Текущая цена в странах Балтии превышает цены российского энергорынка в три-четыре раза", заявили в правительстве Латвии.

То есть энергетический кризис заставляет ссориться между собой даже таких союзников по русофобии, как прибалтийские страны. В подобной ситуации Венгрия, которая столь острыми русофобскими комплексами не страдает, тем более будет любой ценой искать для себя стабильный источник относительно недорогой энергии (и кроме "Газпрома" других вариантов у неё почти нет).

Поэтому вербальная и дипломатическая агрессивность киевского режима ничего изменить не смогут. И только ухудшат и без того не самые лучшие отношения между Венгрией и Украиной. И вызов на ковёр украинского посла в Будапеште для объяснений — это только первая ласточка этого ухудшения.

Авторы Дмитрий Родионов