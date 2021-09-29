"Панцири" для Сербии : Почему Восточная Европа оказалась на грани новой войны Конфликт в Косове грозит перерасти в войну между Белградом и Приштиной. Это подтверждает ультиматум президента Вучича, который дал НАТО сутки. А Россия отправляет туда комплексы "Панцирь". 28 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / EPA / VALDRIN XHEMAJ

На фоне обострения обстановки в Косове Россия отправит в Сербию комплексы "Панцирь" для участия в учениях "Славянский щит — 2021". Политологи считают, что американский провал в Афганистане становится для всего мира "окном возможностей" для возврата утраченных позиций. НАТО вряд ли готово повторить бомбёжки 1999 года, а Белград долго и методично готовился к военным стычкам, чтобы защитить сербов, проживающих на севере непризнанной республики.

— В случае погрома ждём реакции НАТО 24 часа, иначе Сербия сама отреагирует, — заявил Вучич, выступая по телевидению. Он также объяснил, что Белград не вводит войска в Косово, поскольку это противоречит Кумановскому соглашению и Сербия пытается сохранить мир. Белград не только внимательно следит за ситуацией, но также снабжает сербский народ в Косове, сказал лидер страны. Он отметил, что визит посла России Александра Боцан-Харченко на КПП Ярине доказывает поддержку территориальной целостности Сербии со стороны Москвы.

Почему в Косове обострилась ситуация

Фото © ТАСС / AP Photo / Bojan Slavkovic

Большинство жителей севера Косова составляют сербы, которым угрожают погромы. Белград намерен не допустить этого. Источником конфликта стало решение приштинских властей с 15 сентября ввести запрет на проезд в Косово автомобилей с сербскими номерами. Дело в том, что сербы предпочитают регистрировать свой транспорт в Белграде, а не в Республике Косово.

Согласно новым требованиям водители обязаны были оформить временные косовские номера с 20 сентября, чтобы передвигаться по территории непризнанной республики. После этого начались случаи нападения, избиения сербских водителей и отъём не только частного транспорта с белградскими номерами, но и автомобилей скорой помощи, и грузовых машин, перевозящих продукты. Местные сербы отказались от нововведений и соорудили баррикады вблизи двух КПП на границе с Центральной Сербией.

Кроме того, власти Косова ввели полицейский спецназ на север. В ответ на это Белград ответил стягиванием спецподразделений к административной границе с краем. Была задействована новейшая военная техника и авиация. НАТО пришлось усилить патрулирование территории региона. Лидер косовских албанцев из партии "Самоопределение" Альбин Курти тем временем подогревает ситуацию, раздавая интервью об объединении Косова и Албании, которое будет поддержано албанцами с обеих сторон.

Ситуация вблизи КПП Ярине на границе Сербии и Косова. Фото © ТАСС / EPA / VALDRIN XHEMAJ

Эскалация конфликтов во всём мире будет продолжаться, считает политолог Олег Матвейчев. Даже если НАТО откажется урегулировать конфликт в Косове и поддержит непризнанную республику, то моральную победу одержит в любом случае Белград, потому что 20 лет назад за Косове сражалась албанская молодёжь, считая её своей Родиной, а теперь это будут люди наркобаронов.

— Серьёзное ослабление позиций США, их уход из Ирака, Сирии и Афганистана повлияли на возобновление конфликтов в бывших горячих точках, которые раньше были подавлены силами Америки и НАТО. Вучич долго и методично работал, чтобы склонить мировую общественность в свою сторону, к тому же Европа вынуждена наблюдать разрастание крупнейшего в мире хаба по транзиту наркотиков и оружия, которым стала непризнанная Республика Косово, и это явно ей не нравится. Торговля контрабандой и даже человеческими органами распространяется на страны западной части Евросоюза, — отметил политолог Олег Матвейчев. — Соответственно, симпатии европейцев, которые были в своё время на стороне косоваров, испарились. Поэтому Сербия сейчас получила шанс повысить ставки в игре и вынуждает НАТО отреагировать, что станет не очень приятным результатом для албанцев.

Если на севере Косова начнутся погромы, то Белград введёт свои войска. У сербов достаточно для этого военных сил, албанцы не смогут ничего этому противопоставить. Единственный вопрос — какое участие примет в конфликте KFOR (международные силы под руководством НАТО), дислоцированные в Косове, — задаётся вопросом политолог-балканист Олег Бондаренко. — Численность сербов, проживающих на севере Косова, составляет чуть меньше 100 тысяч человек. Речь идёт о контроле над тремя общинами. Прекрасно вооружённая Армия Сербии способна сама решить вопрос защиты этой части республики своими силами, без поддержки других стран, — сказал Бондаренко.

Любопытно и другое — всего за месяц до введения новых правил, которые и привели к напряжённости, США передали силам безопасности Косова 55 боевых машин M1117. Эти бронемашины могут вести бой в труднопроходимой местности и обладают хорошей противоминной защитой. МИД России обратил внимание на этот "акт безвозмездной помощи" ещё в июне, потребовав от США прекратить накачку Приштины вооружениями.

Переброска войск на границу с Косово говорит о том, что силы НАТО — KFOR практически ничего не делают и сербское население подвергается гонениям. Всё началось после конфликта 26 сентября между полицейскими и сербами, кто-то попал в больницу. Противоречия, которые накапливаются после 1999 года, достигли критической точки. С этим связано и заявление Вучича, который прямо об этом сказал. Жизнь сербов может защитить только Белград, объясняет военный эксперт Алексей Леонков.

— Вучич намерен вести диалог с Европой, он задал вопрос Брюсселю. Пока не очень понятно, чем закончится обострение. Всё должно разрешиться в ходе этой недели. В противном случае в течение 24 часов начнутся некие боевые действия. Белград давно готовился к развитию любых событий. Главный вопрос: как отреагируют силы KFOR. Вряд ли Сербия будет воевать с силами НАТО, которые насчитывают пять тысяч военнослужащих и включают контингент из разных стран Европы. На длительную операцию ресурсов у Белграда не хватит Алексей Леонков Военный эксперт

22 сентября 1991 года Республика Косово провозгласила независимость, спустя месяц её признала Албания. В настоящее время независимость Косова от Сербии признают 98 государств из 193 членов Организации Объединённых Наций (ООН), практически все страны Европейского союза и НАТО.

Авторы Елена Стафеева