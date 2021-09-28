Выборы с сюрпризом: Как отразится на отношениях Москвы и Берлина выбор нового канцлера и где ожидать подножку Как эпоха "после Меркель" отразится на российско-немецкой политике, почему ключевой партнёр в Европе получил более лояльный состав Бундестага впервые за два десятилетия. 27 сентября, 21:40 Фото © Britta Pedersen / picture alliance via Getty Images

В Германии подводят итоги выборов в Бундестаг, состоявшихся в воскресенье. С разницей почти в полтора процента победили умеренные левые социал-демократы (СДПГ), которым удалось укрепить позиции за время пандемии и экономической турбулентности, набрав 25,7% голосов. У партии Ангелы Меркель ХДС/ХСС — только 24,1%, "зелёные" пришли к финишу, получив 14,8%, у Свободной демократической партии Германии (СвДП) — 11,5%, чуть меньше у "Альтернативы для Германии" — 10,3%. Не прошла пятипроцентный барьер "Левая партия" (4,9%), чья ориентация постепенно стала отражать интересы не большинства, а различных меньшинств, поэтому от неё отвернулась практически вся восточная часть страны. Действующий канцлер Ангела Меркель отказалась выставлять свою кандидатуру на этих выборах и уйдёт с поста. Эксперты предполагают, что новый созыв Бундестага будет даже более заинтересован в сотрудничестве с Россией, несмотря на третье место, которое заняли "зелёные" — противники "Северного потока – 2".

— Мы не знаем, когда будет сформировано новое немецкое правительство и кто его возглавит. Но если исходить из естественного сценария, когда канцлером становится лидер победившей партии (то есть Олаф Шольц), то следует ожидать, что он продолжит традицию своей фракции, которая всегда выступала за тесные связи с Москвой. А поскольку Шольц был достаточно близким человеком к Герхарду Шрёдеру (экс-главе СДПГ), что не изменилось и сейчас, то не исключены улучшения в отношениях Москвы и Берлина по ряду важных вопросов, — отметил политолог Владимир Шаповалов. — Если место канцлера достанется ставленнику ХДС, то будет продолжена политика курса Меркель. Позитивные моменты сохранятся в обоих случаях, поэтому от выборов не стоит ожидать негативного итога. Хотелось бы подчеркнуть, что это партии, с которыми Россия сможет вести диалог, основанный на прагматичных началах.

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В 2017 году переговоры о будущем правительстве затянулись на полгода, напоминает политолог Алексей Мартынов. А сколько придётся ждать формирования коалиции в этот раз, не знает никто.

— Выборы в Германии прошли не слишком удачно для избирательной системы. Замечено много нарушений, отрицательно влияет на результат низкая для федерального голосования явка. Учитывая, что ФРГ — это парламентская республика и это главные выборы. Сегодняшние разговоры о победе СДПГ — скорее пропагандистский трюк, потому что разница в десять мест в парламенте (или 1,5% из более чем 700 депутатов) в этот раз не играет большой роли в переговорах двух союзов и предстоящей коалиции. Это патовая ситуация, даже в прошлый раз формирование правительства заняло несколько месяцев, — считает политолог Алексей Мартынов. — В сравнении с нашими выборами большой вопрос, чья избирательная система более универсальна с точки зрения выявления электоральных предпочтений граждан и управления государством. Всё идёт к тому, что они не смогут собрать коалицию, тогда им предстоит провести досрочные выборы в Бундестаг. В этом виноват крайне низкий результат двух лидирующих партий.

Что касается современных ультралиберальных европейских большевиков ("зелёных"), погружённых в политический бизнес и зелёную энергетику, неприспособленных ни в идеологическом плане, ни в практическом к управлению хозяйством страны, то они вряд ли получат представителя в Министерстве экономики и МИД, считает политолог Мартынов. С ними первым двум победителям будет крайне тяжело договариваться. В итоге эти выборы могут превратиться в затяжной политический кризис.

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— Наступает период неопределённости, потому что Ангела Меркель была человеком, с которым нашли общие точки соприкосновения, определённая степень взаимопонимания присутствовала. Сейчас на смену христианским демократам приходит леворадикальная коалиция, которая ставит во главу угла политико-культурные, идеологические аспекты. Речь идёт о трактовке прав и свобод человека, политике гендерно-толерантных моментов. Поэтому они здесь могут присутствовать, — прогнозирует политолог Андрей Шатилов. — При этом очень мощное бизнес-сообщество, которое заинтересовано в сотрудничестве с Россией, никуда не исчезает. И политикам придётся находить компромиссы или по крайней мере сохранять наработанные связи. Это касается и общих проектов, и, конечно, будущего "Северного потока – 2".

Ангеле Меркель политолог предрёк роль переговорщика от коллективного Запада, которым раньше был Генри Киссинджер. Тем более что она неплохо понимает Кремль, а Москва знает, чего от Меркель ожидать. То есть, возможно, она выберет роль эмиссара для обсуждения деликатных вопросов с Кремлём.

Авторы Елена Стафеева