Лидер победившей в ФРГ партии решил не звать в правящую коалицию блок Меркель

Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц заявил, что готов составить правящую коалицию с "Зелёными" и либералами. По его мнению, туда не должны входить консерваторы из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

"Три партии усилились — социал-демократы, "Зелёные" и свободные демократы. Граждане определили чёткий мандат: эти три партии должны войти в следующее правительство", — сказал он.

Шольц добавил, что блоку пока ещё действующего канцлера Германии Ангелы Меркель стоит уйти в оппозицию и он, с его точки зрения, не должен находиться в правительстве.