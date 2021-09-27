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Лидер победившей в ФРГ партии решил не звать в правящую коалицию блок Меркель

Консерваторов, которые оказались на втором месте по итогам выборов, он призвал уйти в оппозицию.

27 сентября, 08:15
<p>Фото © Wolfgang Kumm / picture alliance via Getty Images</p>

Фото © Wolfgang Kumm / picture alliance via Getty Images

Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц заявил, что готов составить правящую коалицию с "Зелёными" и либералами. По его мнению, туда не должны входить консерваторы из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

"Три партии усилились — социал-демократы, "Зелёные" и свободные демократы. Граждане определили чёткий мандат: эти три партии должны войти в следующее правительство", — сказал он.

Шольц добавил, что блоку пока ещё действующего канцлера Германии Ангелы Меркель стоит уйти в оппозицию и он, с его точки зрения, не должен находиться в правительстве.

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Напомним, 26 сентября в Германии определяли политическое будущее без экс-главы ХДС Ангелы Меркель. Она занимала этот пост в течение 16 лет и решила больше не выставлять свою кандидатуру. Победу на выборах одержали социал-демократы, набрав 25,7% голосов. Второе место занял блок ХДС/ХСС с 24,1%.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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