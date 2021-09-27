Социал-демократы одержали победу на выборах в Бундестаг Германии

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ, лидер Олаф Шольц) одержала победу на выборах в Бундестаг. Это стало известно после подсчёта 100% бюллетеней.

Социал-демократы набрали 25,7% голосов. Их главные конкуренты из консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, лидер Армин Лашет) получили 24,1%. Это худший результат консерваторов за всю историю.

На третьем месте "Зелёные" (14,8%), на четвёртом — свободные демократы (СвДП), набирающие 11,5%. В Бундестаг также проходит партия "Альтернатива для Германии", получившая 10,3% голосов. "Левые" набрали 4,9% и попали в парламент лишь благодаря трём прямым мандатам в избирательных округах.