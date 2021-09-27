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Социал-демократы одержали победу на выборах в Бундестаг Германии

Консервативный ХДС/ХСС, к которому относится уходящая в отставку канцлер Ангела Меркель, показал худший результат в истории.

27 сентября, 02:41

Фото © ТАСС / EPA

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ, лидер Олаф Шольц) одержала победу на выборах в Бундестаг. Это стало известно после подсчёта 100% бюллетеней.

Социал-демократы набрали 25,7% голосов. Их главные конкуренты из консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС, лидер Армин Лашет) получили 24,1%. Это худший результат консерваторов за всю историю.

В партии Меркель назвали результаты выборов в Бундестаг Германии катастрофой

В партии Меркель назвали результаты выборов в Бундестаг Германии катастрофой

На третьем месте "Зелёные" (14,8%), на четвёртом — свободные демократы (СвДП), набирающие 11,5%. В Бундестаг также проходит партия "Альтернатива для Германии", получившая 10,3% голосов. "Левые" набрали 4,9% и попали в парламент лишь благодаря трём прямым мандатам в избирательных округах.

Кандидат от партии Меркель проигрывает в округе, где она побеждала с 1990 года

Кандидат от партии Меркель проигрывает в округе, где она побеждала с 1990 года

Напомним, 26 сентября в Германии определяли политическое будущее без экс-главы ХДС, пока ещё действующего канцлера Ангелы Меркель. Она занимала свой пост в течение 16 лет и решила больше не выставлять свою кандидатуру.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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