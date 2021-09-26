В Германии сегодня определят политическое будущее страны без Меркель

В Германии сегодня пройдут выборы в бундестаг. По их итогам в стране будет сформировано правительство на четырёхлетний срок и назначен новый канцлер.

Немецкий парламент формируется по смешанному принципу, в него входит не менее 598 депутатов. В выборах участвует 47 партий, для них, как и в России, действует пятипроцентный порог. Баллотируется 6211 кандидатов, в том числе 2024 женщины.

По предварительным данным, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий: консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз 90/Зелёные", Свободная демократическая партия (СвДП), "Альтернатива для Германии" и "Левые". Среди вероятных кандидатов в канцлеры лидер социал-демократов Олаф Шольц, а также его соперник из ХДС/ХСС Армин Лашет.

Почти 60 тысяч избирательных участков откроются в 8:00 (9:00 мск) и будут работать до 18:00 (19:00 мск). Хотя в Германии действуют санитарные ограничения из-за пандемии коронавируса, на участках они будут частично сняты.