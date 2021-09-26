Трамп заявил, что его тайные связи с Россией официально признаны ложными

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения в его адрес в тайных связях с Россией с самого начала были обманом, придуманным демократами и лично кандидатом в президенты США в 2016 году Хиллари Клинтон. Свои слова лидер республиканцев подкрепил ссылкой на результаты расследования спецпрокурора США Джона Дарема.

"Расследование истории с Россией показало, что она была полным обманом и была придумана Хиллари Клинтон и демократами. Представьте, каково Биллу Клинтону, в каком страхе он живёт — ведь каким злобным умом надо обладать, что выдумать историю с российским обманом", — сказал Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников в городе Перри (штат Джорджия), трансляция которого велась телеканалом Newsmax TV.

По словам Трампа, демократы "выдумали эту историю, Америке пришлось жить с этим три года, они выдумали эту историю и теперь пытаются повторить то же самое с 6 января" (когда сторонники Дональда Трампа сумели ворваться в здание Капитолия в Вашингтоне, где проходило заседание Конгресса США, чтобы препятствовать утверждению итогов выборов главы государства). "Но теперь это уже официально — всё было обманом с самого начала", — добавил бывший президент США.

Спецпрокурор США Джон Дарем 17 сентября предъявил обвинения в лжесвидетельстве связанному с Демократической партией юристу, который в 2016 году предоставил ФБР сведения о якобы имевшихся связях между компанией бывшего президента США Дональда Трампа и банком в России.