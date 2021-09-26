Эминем решил открыть ресторан с вызывающим неприятные ассоциации названием
Оно отсылает поклонников звезды к популярной песне рэпера Lose yourself, ставшей саундтреком к автобиографическому фильму.
Эминем. Фото © Wikipedia
Ресторанным бизнесом решил заняться американский рэпер Маршалл Мэтерс III, более известный как Эминем. В родном Детройте (штат Мичиган) музыкант открывает точку общественного питания под названием "Мамины спагетти".
29 сентября поклонники Эминема, так же как и все остальные жители города, смогут попробовать в заведении пасту, фрикадельки и сэндвичи с макаронами, пишет NME. Название отсылает к песне Lose yourself, представленной как саундтрек к автобиографическому фильму "Восьмая миля". Причём это словосочетание — Mom's spaghetti — там совсем не способствовало поднятию аппетита. Так исполнитель обозначал последствия приступа тошноты из-за стресса перед рэп-батлом. Хотя фанатов это не смущает, напротив, они высказывают предположения, что рекламная кампания ресторана поможет рэперу продвигать и музыкальное творчество.
Ранее Лайф писал, что Эминем уже отправлял медикам Детройта, которые были на передовой в борьбе с коронавирусом, спагетти под тем самым названием.
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