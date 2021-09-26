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Жители Кабула пожаловались на рост цен и дефицит при власти талибов

Афганцы жалуются, что стоимость продуктов и топлива сильно скачет, нет никакой стабильности.

26 сентября, 01:50
<p>Фото © ТАСС / Рамин Сулайманхаил</p>

Фото © ТАСС / Рамин Сулайманхаил

В афганской столице люди стараются привыкнуть к новой реальности, когда и без того слабая экономика оказалась в ещё большем упадке. На первый план выходит потребность обеспечить себя хотя бы продуктами первой необходимости.

Как пишет ТАСС, в городе создаётся иллюзия безопасности. За неё отвечает отдельный батальон "Талибана"*. Движение в городе в основном обеспечивается таксистами и владельцами небольших маршрутных автобусов. Общественный транспорт ходить перестал, да и цены на бензин оставляют желать лучшего и скачут регулярно то на 40%, то на 20%.

"Стабильности нет, очереди на заправках не позволяют что-то планировать и рассчитывать", — рассказывают водители.

Цены выросли и на продукты. Жители говорят, что стоимость муки за короткий срок подскочила на 30%, на овощи — на 50%. При этом некоторые товары первой необходимости просто невозможно найти, в том числе и ряд лекарственных препаратов.

По словам местных жителей, усугубляется это проблемами с наличными средствами и ограничениями на международные переводы. Сейчас в банкомате можно снять в неделю лишь 20 тысяч афгани, что эквивалентно 200 долларам. Но, чтобы получить даже эту сумму, нужно отстоять огромную очередь.

"Вопрос выживания выходит сейчас на первый план, и настроение отчаяния вызывает прежде всего угроза нищеты", — признаются жители.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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