Названа "волшебная" фраза мошенников, вызывающая доверие у жертв
Почему-то именно эти слова, как отмечает юрист, способны полностью расположить человека на том конце провода. Но как только услышите их, немедленно кладите трубку.
Фото © Pexels
Есть фраза, которая чудом полностью парализует бдительность человека в тот момент, когда мошенник по телефону забрасывает психологический крючок. Именно эти слова, утверждает заслуженный юрист России Иван Соловьёв, помогают злоумышленнику завладеть вниманием собеседника и довести преступный умысел до конца. Формулировка проста для восприятия человеком любого возраста и уровня образования, отмечает эксперт.
"На вашем банковском счёте зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников", — процитировал Соловьёв эти слова мошенников в интервью агентству "Прайм".
По необъяснимой причине, отмечает юрист, эти слова располагают к злоумышленнику и лишают человека способности даже поразмыслить, а каким образом эти якобы "банкиры" могли заметить эту "активность". Так что, если вы услышали фразу про "подозрительную активность", можете сразу класть трубку, советует Соловьёв.
Главный кринж сентября: МВД выпустило настолько странный ролик о мошенниках, что это нужно видеть своими глазами
Ранее Лайф писал, что мошенники начали красть данные карт через фейковые сайты с трансляциями "Формулы-1". Эксперты советуют пользователям смотреть спортивные события только через официальные ресурсы и тщательно проверять интернет-порталы.
Комментариев: 0