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Названа "волшебная" фраза мошенников, вызывающая доверие у жертв

Почему-то именно эти слова, как отмечает юрист, способны полностью расположить человека на том конце провода. Но как только услышите их, немедленно кладите трубку.

26 сентября, 01:30
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Есть фраза, которая чудом полностью парализует бдительность человека в тот момент, когда мошенник по телефону забрасывает психологический крючок. Именно эти слова, утверждает заслуженный юрист России Иван Соловьёв, помогают злоумышленнику завладеть вниманием собеседника и довести преступный умысел до конца. Формулировка проста для восприятия человеком любого возраста и уровня образования, отмечает эксперт.

"На вашем банковском счёте зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников", — процитировал Соловьёв эти слова мошенников в интервью агентству "Прайм".

По необъяснимой причине, отмечает юрист, эти слова располагают к злоумышленнику и лишают человека способности даже поразмыслить, а каким образом эти якобы "банкиры" могли заметить эту "активность". Так что, если вы услышали фразу про "подозрительную активность", можете сразу класть трубку, советует Соловьёв.

Главный кринж сентября: МВД выпустило настолько странный ролик о мошенниках, что это нужно видеть своими глазами

Главный кринж сентября: МВД выпустило настолько странный ролик о мошенниках, что это нужно видеть своими глазами

Ранее Лайф писал, что мошенники начали красть данные карт через фейковые сайты с трансляциями "Формулы-1". Эксперты советуют пользователям смотреть спортивные события только через официальные ресурсы и тщательно проверять интернет-порталы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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