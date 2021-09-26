Названа "волшебная" фраза мошенников, вызывающая доверие у жертв

Есть фраза, которая чудом полностью парализует бдительность человека в тот момент, когда мошенник по телефону забрасывает психологический крючок. Именно эти слова, утверждает заслуженный юрист России Иван Соловьёв, помогают злоумышленнику завладеть вниманием собеседника и довести преступный умысел до конца. Формулировка проста для восприятия человеком любого возраста и уровня образования, отмечает эксперт.

"На вашем банковском счёте зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников", — процитировал Соловьёв эти слова мошенников в интервью агентству "Прайм".

По необъяснимой причине, отмечает юрист, эти слова располагают к злоумышленнику и лишают человека способности даже поразмыслить, а каким образом эти якобы "банкиры" могли заметить эту "активность". Так что, если вы услышали фразу про "подозрительную активность", можете сразу класть трубку, советует Соловьёв.