"Заплатите чеканной монетой": Netflix анонсировала третий сезон "Ведьмака"
Меж тем пока не вышел и второй. Сегодня были опубликованы сразу два трейлера этой части.
Фото © Twitter / The Witcher
Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx— The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021
Netflx продлила сериал "Ведьмак" ещё на один сезон. Таким образом, планируется три сезона. Кроме того, компания объявила о планах снять анимационный фильм и сериал, направленный на детскую аудиторию.
"Заплатите чеканной монетой в нашей растущей вселенной Ведьмака! Мы можем официально объявить о третьем сезоне "Ведьмака" вместе со вторым художественным аниме-фильмом и новой серией — "Дети и семья", — действие которой происходит в мире Ведьмака", — сообщает официальный твиттер-аккаунт проекта "Ведьмак" от Netflx.
Destiny is calling - are you ready to return to the Continent? The Witcher Season 2 premieres December 17 on Netflix. pic.twitter.com/EdmWkENcZv— The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021
Сегодня Netflix показала сразу два трейлера второго сезона сериала. Он станет доступен на стриминговом сервисе 17 декабря. Первый сезон вышел в 2019 году. Он состоял из восьми серий. Сериал снят по романам польского писателя-фантаста Анджея Сапковского.
Ранее Лайф сообщал, что Netflix выпустила аниме "Ведьмак. Кошмар волка" о наставнике Геральта. В картине рассказывается о молодости Весемира и его борьбе с демонами из прошлого.
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