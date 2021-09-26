Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx — The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021

Netflx продлила сериал "Ведьмак" ещё на один сезон. Таким образом, планируется три сезона. Кроме того, компания объявила о планах снять анимационный фильм и сериал, направленный на детскую аудиторию.

"Заплатите чеканной монетой в нашей растущей вселенной Ведьмака! Мы можем официально объявить о третьем сезоне "Ведьмака" вместе со вторым художественным аниме-фильмом и новой серией — "Дети и семья", — действие которой происходит в мире Ведьмака", — сообщает официальный твиттер-аккаунт проекта "Ведьмак" от Netflx.

Destiny is calling - are you ready to return to the Continent? The Witcher Season 2 premieres December 17 on Netflix. pic.twitter.com/EdmWkENcZv — The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021

Сегодня Netflix показала сразу два трейлера второго сезона сериала. Он станет доступен на стриминговом сервисе 17 декабря. Первый сезон вышел в 2019 году. Он состоял из восьми серий. Сериал снят по романам польского писателя-фантаста Анджея Сапковского.

