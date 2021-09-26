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"Заплатите чеканной монетой": Netflix анонсировала третий сезон "Ведьмака"

Меж тем пока не вышел и второй. Сегодня были опубликованы сразу два трейлера этой части.

26 сентября, 01:03
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/witchernetflix" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Witcher</a></p>

Фото © Twitter / The Witcher

Netflx продлила сериал "Ведьмак" ещё на один сезон. Таким образом, планируется три сезона. Кроме того, компания объявила о планах снять анимационный фильм и сериал, направленный на детскую аудиторию.

"Заплатите чеканной монетой в нашей растущей вселенной Ведьмака! Мы можем официально объявить о третьем сезоне "Ведьмака" вместе со вторым художественным аниме-фильмом и новой серией — "Дети и семья", — действие которой происходит в мире Ведьмака", — сообщает официальный твиттер-аккаунт проекта "Ведьмак" от Netflx.

Сегодня Netflix показала сразу два трейлера второго сезона сериала. Он станет доступен на стриминговом сервисе 17 декабря. Первый сезон вышел в 2019 году. Он состоял из восьми серий. Сериал снят по романам польского писателя-фантаста Анджея Сапковского.

Netflix назвала дату выхода второго сезона "Ведьмака" и показала новый тизер

Netflix назвала дату выхода второго сезона "Ведьмака" и показала новый тизер

Ранее Лайф сообщал, что Netflix выпустила аниме "Ведьмак. Кошмар волка" о наставнике Геральта. В картине рассказывается о молодости Весемира и его борьбе с демонами из прошлого.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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