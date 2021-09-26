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Прятали в мусоре: Бортпроводники попались на контрабанде гаджетов iPhone и MacBook

Силовики задержали десятерых сотрудников авиакомпании. Им может грозить тюремный срок до семи лет.

26 сентября, 00:27
<p>Фото © ГПСУ</p>

Фото © ГПСУ

Бортпроводники одной из авиакомпаний на Украине наладили схему незаконного провоза в страну техники Apple на сотни тысяч долларов. Силовики задержали десятерых контрабандистов, сообщает Государственная пограничная служба республики. На борту самолёта, прибывшего в Борисполь из Дубая, обнаружили 85 устройств, в частности iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro.

  • На Украине разоблачили схему провоза техники Apple среди мусора бортпроводниками. Фото © ГПСУ
    На Украине разоблачили схему провоза техники Apple среди мусора бортпроводниками. Фото © ГПСУ
  • На Украине разоблачили схему провоза техники Apple среди мусора бортпроводниками. Фото © ГПСУ
    На Украине разоблачили схему провоза техники Apple среди мусора бортпроводниками. Фото © ГПСУ

На Украине разоблачили схему провоза техники Apple среди мусора бортпроводниками. Фото © ГПСУ

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Как отмечают правоохранительные органы Украины, проводники закупали партии смартфонов, планшетов, наушников и зарядок последних моделей за границей, прятали мобильные телефоны в кейсы с питанием, в мусорные пакеты и ниши внутри самолёта. А после представители клининговых компаний тайно выносили их во время подготовки борта к следующему рейсу.

Далее технику контрабандисты продавали по цене ниже рыночной, избегая сертификации. По соответствующей статье им может грозить до семи лет тюрьмы.

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Ранее Лайф сообщал, что на Украине истребитель перехватил кукурузник с контрабандой. На борту воздушного судна оказались сигареты, предназначенные для незаконного вывоза в Румынию.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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