Прятали в мусоре: Бортпроводники попались на контрабанде гаджетов iPhone и MacBook
Силовики задержали десятерых сотрудников авиакомпании. Им может грозить тюремный срок до семи лет.
Фото © ГПСУ
Бортпроводники одной из авиакомпаний на Украине наладили схему незаконного провоза в страну техники Apple на сотни тысяч долларов. Силовики задержали десятерых контрабандистов, сообщает Государственная пограничная служба республики. На борту самолёта, прибывшего в Борисполь из Дубая, обнаружили 85 устройств, в частности iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro.
Как отмечают правоохранительные органы Украины, проводники закупали партии смартфонов, планшетов, наушников и зарядок последних моделей за границей, прятали мобильные телефоны в кейсы с питанием, в мусорные пакеты и ниши внутри самолёта. А после представители клининговых компаний тайно выносили их во время подготовки борта к следующему рейсу.
Далее технику контрабандисты продавали по цене ниже рыночной, избегая сертификации. По соответствующей статье им может грозить до семи лет тюрьмы.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине истребитель перехватил кукурузник с контрабандой. На борту воздушного судна оказались сигареты, предназначенные для незаконного вывоза в Румынию.
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