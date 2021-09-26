Бортпроводники одной из авиакомпаний на Украине наладили схему незаконного провоза в страну техники Apple на сотни тысяч долларов. Силовики задержали десятерых контрабандистов, сообщает Государственная пограничная служба республики. На борту самолёта, прибывшего в Борисполь из Дубая, обнаружили 85 устройств, в частности iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro.





Как отмечают правоохранительные органы Украины, проводники закупали партии смартфонов, планшетов, наушников и зарядок последних моделей за границей, прятали мобильные телефоны в кейсы с питанием, в мусорные пакеты и ниши внутри самолёта. А после представители клининговых компаний тайно выносили их во время подготовки борта к следующему рейсу.

Далее технику контрабандисты продавали по цене ниже рыночной, избегая сертификации. По соответствующей статье им может грозить до семи лет тюрьмы.