Российским мужчинам объяснили, когда они могут рассчитывать на маткапитал

Если мужчина — единственный усыновитель первого ребёнка, то это один из случаев, когда он имеет право на маткапитал, сообщила доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Капитанец.

"Мужчина вправе рассчитывать на маткапитал, если он является единственным усыновителем первого ребёнка, ранее не воспользовавшимся правом на дополнительные меры господдержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года", — заявила Капитонец в интервью агентству "Прайм".

Также мужчина может получить выплату, если он единственный усыновитель второго, третьего ребёнка или последующих детей, если решение об усыновлении вступило в силу начиная с 2007 года. На господдержку может рассчитывать и отец ребёнка, рождённого от суррогатной матери, позже выступивший в брак. Капитанец отметила, что в некоторых случаях право на материнский капитал переходит к отцу или усыновителю. То есть право на дополнительные меры господдержки, возникшее в связи с рождением женщиной детей, не прекращается, а переходит к супругу, например в случае её смерти.