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"Им бы на Олимпийских играх выступать": Путин восхитился маралами в сибирской тайге

Глава государства провёл несколько дней на природе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в начале сентября.

25 сентября, 23:33

Путин восхитился маралами в сибирской тайге. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин признался, что был впечатлён маралами. Их он наблюдал во время отдыха в сибирской тайге в компании министра обороны РФ Сергей Шойгу.

"Огромные маралы просто. Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной", - рассказал Владимир Путин на видео, которое представила пресс-служба президента.

Глава государства пошутил, что если бы эти животные могли выступать на Олимпийских играх, то им не было бы равных.

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Ранее Лайф рассказывал другие подробности об отдыхе Путина и Шойгу в тайге. Часть времени они посвятили рыбалке.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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