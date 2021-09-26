Путин восхитился маралами в сибирской тайге. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин признался, что был впечатлён маралами. Их он наблюдал во время отдыха в сибирской тайге в компании министра обороны РФ Сергей Шойгу.

"Огромные маралы просто. Я таких еще не видел… Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной", - рассказал Владимир Путин на видео, которое представила пресс-служба президента.

Глава государства пошутил, что если бы эти животные могли выступать на Олимпийских играх, то им не было бы равных.