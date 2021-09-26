Опубликовано видео с отдыха Путина и Шойгу в сибирской тайге. Видео © LiFE

Опубликовано видео с отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге. Короткие каникулы они смогли себе устроить в начале сентября, и до сих пор кадров с их похода не было.

Видео охватывает несколько эпизодов. Так, в одном из них они говорят шёпотом. Вероятно, чтобы не вспугнуть животных.

— Вот там они пасутся. А он оттуда выходить будет, навстречу им придёт, — говорит Шойгу, предположительно, о травоядных и охоте хищника на них. — Приветствуем? Воинским приветствием? — шутит Путин. — Да. Воинским приветствием, — поддерживает министр обороны.

В другом эпизоде Путин и Шойгу гуляют по горам и осматривают предполагаемое лежбище медведя. Затем показано катание по рекам на лодках (в том числе под управлением главы государства), рыбалка и её результат — выловленная щука. Ещё в одном эпизоде Шойгу, заглянув в палатку Путина, обнаруживает там необычный камин — с нарисованным очагом. Глава государства отмечает: "А вы зря смеётесь, кстати, он даже греет!" Также показано, как Путин сидит у костра.

Российский президент уже традиционно проводит отдых именно в таком стиле — на природе, в тайге, в походе. Спутником отдыха обычно становится глава Минобороны. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказывал предположение, что Путин и Шойгу обсуждали идею новых городов Сибири во время отдыха в тайге. Весной они уже были на природе и катались на вездеходе. Тогда ещё китайцы оценили фотографии с таёжного отдыха Путина и посоветовали Байдену заняться спортом.