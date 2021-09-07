Песков предположил, что Путин и Шойгу обсуждали идею новых городов Сибири во время отдыха в тайге

Министр обороны Сергей Шойгу наверняка имел возможность обсудить с президентом Владимиром Путиным идею строительства новых городов во время отдыха в тайге. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Но что касается обсуждения, то в эти дни, наверняка, у Сергея Кужугетовича была возможность обсудить концептуально эту тему с президентом", — подытожил Песков.

Ранее Шойгу назвал возможные места строительства новых городов в Сибири. По мнению главы Минобороны РФ, можно создать несколько кластеров, которые будут специализироваться на том или ином сырье. Как пример, между Братском и Красноярском может появиться промышленный центр "Медь и электротехника". Там есть возможности как для добычи, так и для переработки, выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Там же можно создать кластер по подобной работе с алюминием.