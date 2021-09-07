Песков предположил, что Путин и Шойгу обсуждали идею новых городов Сибири во время отдыха в тайге
Представитель Кремля отметил, что "подобные программы развития формулируются сначала рамочно, концептуально, а потом тщательно прорабатываются, это огромная, титаническая работа".
Фото © Kremlin.ru
Министр обороны Сергей Шойгу наверняка имел возможность обсудить с президентом Владимиром Путиным идею строительства новых городов во время отдыха в тайге. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что "подобные программы развития формулируются сначала рамочно, концептуально, а потом тщательно прорабатываются, это огромная, титаническая работа".
"Но что касается обсуждения, то в эти дни, наверняка, у Сергея Кужугетовича была возможность обсудить концептуально эту тему с президентом", — подытожил Песков.
Напомним, ранее Сергей Шойгу предложил построить пять крупных городов в Сибири. По мнению министра, эти населённые пункты должны быть "конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности". Российский лидер это предложение поддержал. Кроме того, инициативу положительно оценили урбанисты.
Ранее Шойгу назвал возможные места строительства новых городов в Сибири. По мнению главы Минобороны РФ, можно создать несколько кластеров, которые будут специализироваться на том или ином сырье. Как пример, между Братском и Красноярском может появиться промышленный центр "Медь и электротехника". Там есть возможности как для добычи, так и для переработки, выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Там же можно создать кластер по подобной работе с алюминием.
Лента новостей
В Кремле надеются, что интересы предпринимателей из РФ не пострадают из-за ситуации в Гвинее
сегодня в 10:04
Песков ответил на призыв Кудрина о сокращении доли госсектора в экономике
сегодня в 09:57
Песков заявил, что посольство отслеживает ситуацию с задержанной за клевету на Лукашенко россиянкой
сегодня в 09:57
Комментариев: 0