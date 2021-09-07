"Тайга, горы, прогулки, свежий воздух": Песков рассказал, что Путин вместе с Шойгу отдыхает в Сибири
В Москву президент прибудет вечером 8 сентября, поскольку на следующий у главы государства ожидается напряжённый рабочий день.
Владимир Путин и Сергей Шойгу, 2019 год. Фото © kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин находится на отдыхе в Сибири. По традиции глава государства проведёт некоторое время на природе, в тайге. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Действительно с Шойгу. Место называть не буду — это Сибирь. Обычный такой отдых: и тайга, и горы, прогулки, свежий воздух", — отметил он, добавив, что вскоре Кремль обнародует фото с места отдыха главы государства.
В Москву президент прибудет к концу дня 8 сентября, поскольку 9 сентября у Владимира Путина ожидается напряжённый рабочий день. В четверг состоится визит белорусского лидера Александра Лукашенко, саммит БРИКС и ещё ряд мероприятий.
Напомним, весной этого года Владимир Путин тоже сумел уделить несколько дней отдыху в тайге. Глава государства вместе с министром обороны много гуляли пешком, катались на вездеходах и посетили мастерскую, где Шойгу занимается резьбой по дереву. Путин бросил в один из ручьёв монетку, чтобы, согласно известной традиции, вернуться сюда.
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