Президент РФ Владимир Путин находится на отдыхе в Сибири. По традиции глава государства проведёт некоторое время на природе, в тайге. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно с Шойгу. Место называть не буду — это Сибирь. Обычный такой отдых: и тайга, и горы, прогулки, свежий воздух", — отметил он, добавив, что вскоре Кремль обнародует фото с места отдыха главы государства.