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"Тайга, горы, прогулки, свежий воздух": Песков рассказал, что Путин вместе с Шойгу отдыхает в Сибири

В Москву президент прибудет вечером 8 сентября, поскольку на следующий у главы государства ожидается напряжённый рабочий день.

7 сентября, 09:46
<p>Владимир Путин и Сергей Шойгу, 2019 год. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/61732/photos/61273" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Сергей Шойгу, 2019 год. Фото © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин находится на отдыхе в Сибири. По традиции глава государства проведёт некоторое время на природе, в тайге. Компанию ему составил министр обороны Сергей Шойгу. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно с Шойгу. Место называть не буду — это Сибирь. Обычный такой отдых: и тайга, и горы, прогулки, свежий воздух", — отметил он, добавив, что вскоре Кремль обнародует фото с места отдыха главы государства.

В Москву президент прибудет к концу дня 8 сентября, поскольку 9 сентября у Владимира Путина ожидается напряжённый рабочий день. В четверг состоится визит белорусского лидера Александра Лукашенко, саммит БРИКС и ещё ряд мероприятий.

Песков рассказал, почему Путин любит отдыхать в Сибири

Песков рассказал, почему Путин любит отдыхать в Сибири

Напомним, весной этого года Владимир Путин тоже сумел уделить несколько дней отдыху в тайге. Глава государства вместе с министром обороны много гуляли пешком, катались на вездеходах и посетили мастерскую, где Шойгу занимается резьбой по дереву. Путин бросил в один из ручьёв монетку, чтобы, согласно известной традиции, вернуться сюда.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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