Стало известно, кто будет партнёром Хэмилтона после ухода Боттаса из "Мерседеса"

С 2019 года он выступает за "Уильямс", а совсем недавно он занял второе место на Гран-при Бельгии.

Британский пилот Джордж Расселл со следующего сезона будет выступать за команду "Мерседес" в "Формуле-1". Об этом говорится на сайте конюшни.

23-летний гонщик станет напарником другого британца — Льюиса Хэмилтона, который является семикратным чемпионом "королевских гонок". Отметим, что Расселл с 2019 года выступает за команду "Уильямс", а совсем недавно он занял второе место на Гран-при Бельгии.