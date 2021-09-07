Стало известно, кто будет партнёром Хэмилтона после ухода Боттаса из "Мерседеса"
С 2019 года он выступает за "Уильямс", а совсем недавно он занял второе место на Гран-при Бельгии.
Фото © Mercedesamgf1.com
Британский пилот Джордж Расселл со следующего сезона будет выступать за команду "Мерседес" в "Формуле-1". Об этом говорится на сайте конюшни.
23-летний гонщик станет напарником другого британца — Льюиса Хэмилтона, который является семикратным чемпионом "королевских гонок". Отметим, что Расселл с 2019 года выступает за команду "Уильямс", а совсем недавно он занял второе место на Гран-при Бельгии.
Ранее Лайф сообщал, что "Мерседес" покинет финн Валттери Боттас, который подписал контракт с командой "Альфа-Ромео".
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