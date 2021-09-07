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Стало известно, кто будет партнёром Хэмилтона после ухода Боттаса из "Мерседеса"

С 2019 года он выступает за "Уильямс", а совсем недавно он занял второе место на Гран-при Бельгии.

7 сентября, 09:42
<p>Фото © Mercedesamgf1.com</p>

Фото © Mercedesamgf1.com

Британский пилот Джордж Расселл со следующего сезона будет выступать за команду "Мерседес" в "Формуле-1". Об этом говорится на сайте конюшни.

23-летний гонщик станет напарником другого британца — Льюиса Хэмилтона, который является семикратным чемпионом "королевских гонок". Отметим, что Расселл с 2019 года выступает за команду "Уильямс", а совсем недавно он занял второе место на Гран-при Бельгии.

Пилот "Мерседеса" Боттас подписал контракт с "Альфа Ромео"

Пилот "Мерседеса" Боттас подписал контракт с "Альфа Ромео"

Ранее Лайф сообщал, что "Мерседес" покинет финн Валттери Боттас, который подписал контракт с командой "Альфа-Ромео".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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