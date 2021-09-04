Пилот "Ред Булла" Ферстаппен выиграл квалификацию домашнего Гран-при "Формулы-1"

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов, который является для него домашним.

На втором месте расположился Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", с третьей позиции стартовать будет его партнёр по команде Валттери Боттас. Добавим, что россиянин Никита Мазепин из "Хааса" остановился на 20-м месте.