Пилот "Ред Булла" Ферстаппен выиграл квалификацию домашнего Гран-при "Формулы-1"
Фото © Getty Images/Dan Mullan
Наш Никита Мазепин начнёт завтрашнюю гонку с 20-го места.
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов, который является для него домашним.
На втором месте расположился Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", с третьей позиции стартовать будет его партнёр по команде Валттери Боттас. Добавим, что россиянин Никита Мазепин из "Хааса" остановился на 20-м месте.
Напомним, что сама гонка состоится завтра.