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Регион
Опубликовано 4 сентября 2021, 17:40

Пилот "Ред Булла" Ферстаппен выиграл квалификацию домашнего Гран-при "Формулы-1"

Фото © Getty Images/Dan Mullan

Фото © Getty Images/Dan Mullan

Наш Никита Мазепин начнёт завтрашнюю гонку с 20-го места.

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов, который является для него домашним.

На втором месте расположился Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", с третьей позиции стартовать будет его партнёр по команде Валттери Боттас. Добавим, что россиянин Никита Мазепин из "Хааса" остановился на 20-м месте.

Напомним, что сама гонка состоится завтра.

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Шамиль Гаджиев
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