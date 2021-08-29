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Регион
Опубликовано 29 августа 2021, 20:05

Мазепин показал лучший круг, но всё равно стал 17-м на Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Фото © ТАСС / Panoramic via ZUMA Press

Фото © ТАСС / Panoramic via ZUMA Press

Из-за продолжительного ливня полноценной гонки не получилось.

Голландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии "Формулы-1".

Стоит отметить, что полноценной гонки в этот уик-энд не получилось из-за дождя, который продолжался весь сегодняшний день. В итоге спортсмены проехали всего лишь три круга, после чего голландец и был признан победителем. Вторым стал Джордж Рассел, третьим — Льюис Хэмилтон.

Отметим и россиянина Никиту Мазепина, который сумел показать лучший круг в гонке, однако всё равно остановился на 17-м месте.

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Шамиль Гаджиев
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