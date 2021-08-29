Мазепин показал лучший круг, но всё равно стал 17-м на Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Стоит отметить, что полноценной гонки в этот уик-энд не получилось из-за дождя, который продолжался весь сегодняшний день. В итоге спортсмены проехали всего лишь три круга, после чего голландец и был признан победителем. Вторым стал Джордж Рассел, третьим — Льюис Хэмилтон.