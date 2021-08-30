Российского пилота "Формулы-1" Мазепина лишили лучшего круга на Гран-при Бельгии

Несмотря на это, гонщики заработали половину очков. ФИА аргументировала данное решение пунктом 6.5 спортивного регламента: лидер гонки пересёк финишную черту трижды — это означает, что требование проехать более двух кругов соблюдено. Также был подтверждён десятисекундный штраф пилота команды "Астон Мартин" Лэнса Стролла за смену спецификации заднего антикрыла.

Отметим, что публикация официального протокола по итогам одного круга означает, что российского гонщика "Хааса" Никиту Мазепина лишили лучшего круга. Быстрее всех единственный круг проехал голландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен, который и стал победителем Гран-при Бельгии. Однако ФИА не стала присуждать ему дополнительные 0,5 очка. Добавим, что по итогам гонки на подиуме также расположились Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон. Мазепин остановился только на 17-м месте.