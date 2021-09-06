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Пилот "Мерседеса" Боттас подписал контракт с "Альфа Ромео"

В швейцарской команде он займёт место своего соотечественника Кими Райкконена, который по окончании сезона завершит карьеру.

6 сентября, 12:28
<p>Фото © Alfa Romeo Racing</p>

Фото © Alfa Romeo Racing

Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас подписал контракт с "Альфа Ромео". Об этом сообщается в "Твиттере" швейцарской команды "Формулы-1".

Соглашение с 32-летним спортсменом вступит в силу со следующего сезона. Оно будет рассчитано на несколько лет.

В составе "Альфа Ромео" Боттас займёт место своего соотечественника Кими Райкконена. На прошлой неделе чемпион мира 2007 года объявил, что по окончании сезона завершит карьеру.

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Боттас выступает за "Мерседес" с 2017 года. В "Формуле-1" он также пилотировал болиды команды "Уильямс". Всего на счету финна девять побед в 170 гонках.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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