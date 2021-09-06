Пилот "Мерседеса" Боттас подписал контракт с "Альфа Ромео"

Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас подписал контракт с "Альфа Ромео". Об этом сообщается в "Твиттере" швейцарской команды "Формулы-1".

Соглашение с 32-летним спортсменом вступит в силу со следующего сезона. Оно будет рассчитано на несколько лет.

В составе "Альфа Ромео" Боттас займёт место своего соотечественника Кими Райкконена. На прошлой неделе чемпион мира 2007 года объявил, что по окончании сезона завершит карьеру.