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Регион
Опубликовано 6 сентября 2021, 15:28

Пилот "Мерседеса" Боттас подписал контракт с "Альфа Ромео"

Фото © Alfa Romeo Racing

Фото © Alfa Romeo Racing

В швейцарской команде он займёт место своего соотечественника Кими Райкконена, который по окончании сезона завершит карьеру.

Финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас подписал контракт с "Альфа Ромео". Об этом сообщается в "Твиттере" швейцарской команды "Формулы-1".

Соглашение с 32-летним спортсменом вступит в силу со следующего сезона. Оно будет рассчитано на несколько лет.

В составе "Альфа Ромео" Боттас займёт место своего соотечественника Кими Райкконена. На прошлой неделе чемпион мира 2007 года объявил, что по окончании сезона завершит карьеру.

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Боттас выступает за "Мерседес" с 2017 года. В "Формуле-1" он также пилотировал болиды команды "Уильямс". Всего на счету финна девять побед в 170 гонках.

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Роман Фейгин
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