Власти Кузбасса помогут семьям убитых школьниц

Власти Кемеровской области окажут помощь семьям убитых в Киселёвске школьниц. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв. Случившееся он назвал страшными новостями, потрясшими весь Кузбасс.

"Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами. Правительство региона окажет семьям погибших всю необходимую помощь", — написал он в телеграм-канале.

Цивилёв подтвердил, что подозреваемый в убийстве уже задержан, с ним работают правоохранители.

Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Как выяснил Лайф, этот мужчина в 2019-м вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".