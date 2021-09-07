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Власти Кузбасса помогут семьям убитых школьниц

Случившееся потрясло всю Кемеровскую область, заявил губернатор Сергей Цивилёв.

7 сентября, 09:42
<p>Кадр из видео © LIFE</p>

Кадр из видео © LIFE

Власти Кемеровской области окажут помощь семьям убитых в Киселёвске школьниц. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв. Случившееся он назвал страшными новостями, потрясшими весь Кузбасс.

"Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата. Каждый житель Кузбасса сегодня с вами. Правительство региона окажет семьям погибших всю необходимую помощь", — написал он в телеграм-канале.

Цивилёв подтвердил, что подозреваемый в убийстве уже задержан, с ним работают правоохранители.

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Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Как выяснил Лайф, этот мужчина в 2019-м вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".

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Правоохранители поймали подозреваемого на улице. По данным Лайфа, сопротивления при этом он не оказывал, плакал и сначала говорить не хотел. Позже мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц. Тела детей уже нашли.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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