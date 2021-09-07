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При задержании убийца двух школьниц из Кузбасса плакал и сначала всё отрицал

По словам мужчины, он задушил девочек руками, однако, по предварительным данным, на месте преступления была найдена удавка.

7 сентября, 08:13
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<p>Виктор П. Фото © LIFE</p>

Виктор П. Фото © LIFE

Подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух школьниц в Кемеровской области поймали на улице. Как узнал Лайф, сопротивления при этом он не оказывал и плакал, но сначала говорить не хотел. Ему начали задавать вопросы на камеру, чтобы хоть как-то разговорить. Уже позднее, без видеосъёмки, Виктор П. признался в содеянном.

По словам задержанного, задушил он несовершеннолетних руками, однако, по предварительным данным, на месте преступления была найдена удавка. Сейчас его везут на допрос.

Опубликованы первые кадры допроса подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе

Опубликованы первые кадры допроса подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе

Напомним, две девочки 2010 года рождения пропали в городе Киселёвске накануне, 6 сентября, не вернувшись домой после учёбы. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, мужчина набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. По нашим данным, Виктор П. 1980 года рождения вышел из тюрьмы в 2019 году, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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