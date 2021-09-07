Первые кадры допроса подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались первые кадры с допросом мужчины, подозреваемого в убийстве двух школьниц в городе Киселёвске Кемеровской области. На видео мужчина отрицает свою причастность к преступлению и говорит, что просто купил девочкам семечки.

"Просто угостил, они семечек попросили. Купил им газировки, пакет чего ещё они взяли. Ну и всё. Они голубей покормили, ну и всё, я пошёл, ну и они тоже домой", — говорит мужчина.

Однако позже, по данным источника Лайфа, мужчина признался в изнасиловании и убийстве школьниц. Тела детей уже нашли. Подозреваемого везут на допрос.