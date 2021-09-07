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"Просто угостил": Опубликованы первые кадры допроса подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе

Сначала мужчина заявил, что купил девочкам в магазине угощения и пошёл домой. Однако позже, уже не на камеру, признавался в расправе.

7 сентября, 07:58

Первые кадры допроса подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались первые кадры с допросом мужчины, подозреваемого в убийстве двух школьниц в городе Киселёвске Кемеровской области. На видео мужчина отрицает свою причастность к преступлению и говорит, что просто купил девочкам семечки.

"Просто угостил, они семечек попросили. Купил им газировки, пакет чего ещё они взяли. Ну и всё. Они голубей покормили, ну и всё, я пошёл, ну и они тоже домой", — говорит мужчина.

Однако позже, по данным источника Лайфа, мужчина признался в изнасиловании и убийстве школьниц. Тела детей уже нашли. Подозреваемого везут на допрос.

Задержанного за убийство школьниц в Кузбассе везут на допрос

Задержанного за убийство школьниц в Кузбассе везут на допрос

Ранее Лайф писал, что в городе Киселёвске пропали две школьницы. Девочки 2010 года рождения ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с неизвестным мужчиной в магазине. По словам продавцов, он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Как выяснил Лайф, по предварительным данным, мужчина — Виктор П. 1980 года рождения. В 2019 году он вышел из тюрьмы, где отбывал срок по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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