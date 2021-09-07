Задержанные за диверсию на газопроводе в Крыму дали признательные показания. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Задержанные за организацию взрыва на газопроводе в Крыму дали признательные показания. Кадры с допросом подозреваемых, подробно рассказавших о своих действиях, представил ЦОС ФСБ РФ.

Так, летом двое мужчин прибыли в Херсон, где познакомились с человеком, представившимся Саидом, который и рассказал о плане подрыва трубы. В квартире им показали взрывное устройство размером около 20 сантиметров и объяснили принцип его работы.

"Мы пошли вдвоём к трубе. Я взял нож и выкопал ямку глубиной 15 сантиметров, взрывное устройство было на уровне земли, после чего я присыпал его, и мы уехали", — рассказал задержанный Аслан Ахтымов.

Он уточнил, что устройство должно было сработать в течение четырёх-пяти часов. В обед заказчик позвонил и сказал, что всё прошло успешно. После этого они должны были удалить все переписки и оставить свои телефоны.