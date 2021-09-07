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Закопали взрывное устройство: Задержанные за диверсию на газопроводе в Крыму дали признательные показания

По словам парней, они познакомились с заказчиком в Херсоне, после чего им объяснили, как организовать взрыв.

7 сентября, 07:48

Задержанные за диверсию на газопроводе в Крыму дали признательные показания. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Задержанные за организацию взрыва на газопроводе в Крыму дали признательные показания. Кадры с допросом подозреваемых, подробно рассказавших о своих действиях, представил ЦОС ФСБ РФ.

Так, летом двое мужчин прибыли в Херсон, где познакомились с человеком, представившимся Саидом, который и рассказал о плане подрыва трубы. В квартире им показали взрывное устройство размером около 20 сантиметров и объяснили принцип его работы.

"Мы пошли вдвоём к трубе. Я взял нож и выкопал ямку глубиной 15 сантиметров, взрывное устройство было на уровне земли, после чего я присыпал его, и мы уехали", — рассказал задержанный Аслан Ахтымов.

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Он уточнил, что устройство должно было сработать в течение четырёх-пяти часов. В обед заказчик позвонил и сказал, что всё прошло успешно. После этого они должны были удалить все переписки и оставить свои телефоны.

Напомним, ФСБ ранее сообщила, что организатором диверсии на газопроводе стало Главное управление разведки Украины, в частности начальник ГУР Кирилл Буданов, агент ГУР Риза Ягьяев-Велиулаев, сотрудник военной разведки Незалежной Максим Мартынюк и руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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