ФСБ: Диверсию на газопроводе в Крыму организовала разведка Украины

Взрыв на газопроводе в Крыму 23 августа этого года был организован Главным управлением разведки Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки Минобороны Украины в Херсоне — так называемой оперативной службой "Таврия" при участии запрещённой в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, — отмечается в сообщении ЦОС.

В спецслужбе уточняют, что в июне исполнители выезжали в Херсон, где представители украинской разведки обучили их взрывному делу. За диверсию им обещали около 2 тысяч долларов. ФСБ называет и имена организаторов взрыва: начальник ГУР Украины Кирилл Буданов, агент ГУР Риза Ягьяев-Велиулаев, сотрудники военной разведки Украины Максим Мартынюк и руководитель оперативной службы "Таврия" Виктор Зелинский.

Напомним, об инциденте на газопроводе в районе посёлка Перевальное под Симферополем стало известно 23 августа. Правоохранители установили, что повреждение могло произойти "вследствие противоправных действий неустановленных лиц". Было возбуждено уголовное дело, причастных объявили в розыск. О задержании пятерых подозреваемых стало известно 5 сентября.