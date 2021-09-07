Известный художник Борис Краснов скончался, перенеся инсульт после коронавируса
Отмечается, что в последнее время он был прикован к кровати, а врачи ранее замечали, что шансов на его выздоровление нет.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Известный российский художник-сценограф, дизайнер Борис Краснов скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщает МК.
По данным издания, причиной стало тяжёлое заболевание. После коронавируса у него случился инсульт, и в последнее время художник был прикован к кровати.
Ранее адвокат Александр Добровинский рассказывал Лайфу, что Борис Краснов попал в хоспис, а врачи замечали, что шансов на его выздоровление нет.
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